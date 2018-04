Finishfoto van verrassende 100m op Commonwealth Games zorgt voor ophef: "Kan iemand me uitleggen waarom Yohan Blake nog brons krijgt?" Hans Op de Beeck

10 april 2018

12u25 0 Meer Sport Over de finale van de 100 meter bij de mannen op de Commonwealth Games is nog lang nagekaart. Maar de spurt werd vooral een nachtmerrie voor de Jamaïcaan Yohan Blake, na zijn landgenoot Usain Bolt de snelste man op aarde.

We did say we were off to bed, but we are still awake thinking of how #TeamNigeria's Seye Ogunlewe after thrilling us with this smooth "Shaku Shaku" almost won Bronze in the men's 100m final. Don't you think he should have gotten a joint bronze for this performance? pic.twitter.com/w73aGX8Ttj — Making of Champions (@MakingOfChamps) April 9, 2018

Blake (28) startte in het Australische Gold Coast als de te kloppen man, maar moest uiteindelijk vrede nemen met brons. De Jamaïcaan, vorig jaar op het WK in Londen ook slechts vierde na Gatlin, Coleman en Bolt, moest de Zuid-Afrikanen Akani Simbine (goud) en Hernricho Bruinjies laten voorgaan. Maar zelfs brons was voor vele atletiekfans nog te veel van het goeie: de slecht gestarte Blake klokte net dezelfde tijd als Nigeriaan Seye Ogunlewe: 10.19. Maar op basis van zijn snellere reactietijd en het feit dat hij in de halve finale de snelste kwalificatietijd liet optekenen, kreeg Blake het brons.

Tot op de sociale media de finishfoto viraal ging. Daarop lijkt het wel alsof Ogunlewe zwaar onrecht is aangedaan: met zijn benen en hoofd is hij vóór Blake, terwijl het verschil in torso met het blote oog niet waarneembaar is. De finishfoto werd ook naar de officiële twitteraccount van Gold Coast 2018 gestuurd, waarna de wedstrijdofficials zich genoodzaakt zagen te reageren: "Hey, fantastisch dat iedereen zo meeleeft met de straffe finish. Maar volgens de regels van de Internationale Atletiekbond (IAAF) is de torso bepalend en zeker niet het hoofd, hals of ledematen. Bedankt."

Dear @GC2018 kindly explain to us the basis of picking Yohan Blake over Seye Ogunlewe at the men's 100m final, when he (@seyeogunlewe) CLEARLY came 3rd. #awardSeyehismedal #GC2018 #promotefairness #itbeginswithyou. pic.twitter.com/67NPvbjCMr Esther Dominic(@ missdainty01) link

Hi, it’s great everyone is so excited about such a close finish! The IAAF rules state it is the torso that needs to cross the line, and specifically not the head, neck or limbs. Thanks Gold Coast 2018(@ GC2018) link

Een uitleg waarmee vele fans zich niet meteen konden verzoenen. Gelukkig leek Ogunlewe himself zich wel bij z'n vierde plaats neer te leggen.

Thank you your Excellency! Invest more in us so we can do greater things. God bless the Federal Republic of Nigeria 🙏🏾🇳🇬 https://t.co/4me5zRp7Jc Seye Ogunlewe jnr(@ seyeogunlewe) link

Het was de eerste keer in 20 jaar Commonwealth Games dat het goud op de 100 meter niet naar de Caraïben ging. Gelukkig voor Blake kreeg hij respijt van Usain Bolt, die nochtans vooraf had gezegd dat mocht Blake niet winnen, hij Jamaïca niet langer binnen mocht. Blake is zowel in de 100 m (9.69) als de 200 m (19.26) nochtans al de snelste ooit geweest, na telkens Bolt.

Well done @YohanBlake

Keep putting in the work. You know your journey 🙌🏽🙌🏽 Usain St. Leo Bolt(@ usainbolt) link

Congrats @AkaniSimbine #Gold Usain St. Leo Bolt(@ usainbolt) link

"Ik ging aan het strompelen bij de start en kon me niet meer voldoende herstellen", was de uitleg van Blake achteraf. "Ik had nochtans een goed gevoel voor de wedstrijd, waardoor de ontgoocheling toch extra groot is. Na die slechte start was ik nergens meer. Ik werd verondersteld hier makkelijk te winnen en was er ook klaar voor. Misschien was ik wat te zelfzeker. Het mocht blijkbaar niet zijn."

Volgens de Australische ex-atleet Tamsyn Manou, die het commentaar verzorgde voor Channel 7, maakte Blake een beginnersfout. "Na die slechte start raakte hij in paniek en verkrampte hij. Dat is het slechtste wat je kan doen in de spurt. Je mag nooit verkrampen. Het is vooral het bewijs dat Yohan Blake nog niet heel veel ervaring heeft met de 100 meter."