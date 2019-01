Filou Oostende kan goede start niet verzilveren tegen Besiktas in Champions League basketbal YP

29 januari 2019

19u52

Filou Oostende is vanavond op de dertiende speeldag in de Champions League basketbal met 80-71 (rust: 40-39) onderuit gegaan op het parket van de Turkse topclub Besiktas. Voor de kustploeg komt er zo een einde aan zes Europese zeges op rij, maar kwalificatie voor de play-offs blijft mogelijk.

Het team van Dario Gjergja begon op bezoek bij de Turkse topclub nochtans uitstekend. Een foutloze Chase Fieler (8 ptn) leidde Oostende naar een kloofje op het einde van het eerste kwart (13-18). Winnen met 8 punten in de Turkse hel betekende een ticket voor de achtste finale, maar Besiktas kwam in het tweede kwart op stoom en ging met een kleine voorsprong de rust in. In het derde kwart kreeg Oostende geen vat op uitblinkers Jason Rich (24 ptn) en Ivan Buva (23 ptn, 7 rebounds). Het Belgische slotoffensief in het vierde kwart mocht niet meer baten. Nemanja Djurisic liet 20 punten optekenen voor Oostende, en ook TJ Williams (12 ptn, 5 rebounds) haalde dubbele cijfers.

De Belgische landskampioen blijft in de running voor de vierde plaats in poule D, die recht geeft op een plaats in de achtste finales. De beslissing valt volgende week in de thuismatch tegen rechtstreekse concurrent Straatsburg, de ploeg van ex-Oostendenaar en Belgian Lion Quentin Serron. De troepen van Gjergja zijn nu al zeker van de vijfde of zesde plek, en dus van de achtste finales in de FIBA Europe Cup.

Nog vanavond kan Champions League-debutant Antwerp zich in de Lotto Arena als eerste Belgische ploeg plaatsen voor die achtste finales. De Giants mogen verliezen met maximum 18 punten van Dijon. De tip-off is voorzien om 20u00.