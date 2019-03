Filiep Tampere weerlegt geruchten: “Kamp met Katie Taylor ligt nog niet vast” YP

24 maart 2019

19u36

Bron: Facebook, Belga 0 Boksen Filiep Tampere, de coach van WBC-kampioene bij de lichtgewichten Delfine Persoon, heeft ontkend dat de kamp tussen Persoon en Katie Taylor, de Ierse houdster van de WBO-, WBA- en IBF-titels bij de lichtgewichten, al voor honderd procent zeker vastligt. Die indruk was ontstaan nadat Tampere op Facebook een foto had gepost waarin hij handschoenen uitwisselde met zijn Ierse collega.

“Het uitwisselen van de handschoenen was enkel een symbolisch gebaar”, legde Tampere uit aan Belga. “De kamp staat hier los van. Die ligt zeker nog niet vast. Er zijn nog enkele kleinigheiden in het contract waarover we het oneens zijn. Het zijn maar kleine zaken, maar we zullen niet boksen als we niet tot een akkoord komen. Eén van de twistpunten is de sponsoring. De sponsors die Delfine al jaren steunen - en die haar hebben geholpen de WBC-titel te behalen en behouden - zouden tijdens de kamp in New York niet in beeld mogen komen. Daar zijn wij het natuurlijk helemaal niet mee eens. Ik heb er goede hoop op dat we over alles overeenstemming zullen bereiken, maar dat is momenteel nog niet het geval. Ik zit de komende dagen nog samen met onze advocate, die de punten en komma’s in het in het Engels opgestelde contract nog zal nalezen.”

De kamp tussen Persoon en Taylor zal - indien alle formaliteiten in orde gebracht worden - op zaterdag 1 juni in de imposante sporttempel Madison Square Garden in hartje New York plaatsvinden.