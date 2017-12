Fenomenale Dimitri ‘Dream Maker’ Van den Bergh vloert gewezen BDO-wereldkampioen in eerste ronde WK darts XC

22u00 0 rv Meer Sport Dimitri Van den Bergh heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het PDC WK darts. ‘Dream Maker’ rekende in de eerste ronde af met de Engelsman Stephen Bunting. Het werd 3-1.

Bunting werd vier jaar geleden nog wereldkampioen in de BDO en was vooraf dus geen hapklare brok voor onze landgenoot. De Engelsman en nummer 21 van de wereld begon het best aan de partij. Bunting liep uit tot 2-1, maar gaf alsnog de eerste set prijs. Van den Bergh -secuur op z'n dubbels- tankte vertrouwen en schakelde in het tweede bedrijf nog een versnelling hoger. Ondanks een knappe 170-finish kon de Engelsman de 2-0-achterstand niet voorkomen.

De 23-jarige Belg - die vorige maand nog de wereldtitel bij de junioren veroverde - telde na twee sets een gemiddelde van maar liefst 107. Op naar een eenvoudige 3-0? Neen. Van den Bergh kon zijn niveau niet volhouden, waardoor Bunting de derde set naar zich toetrok. Opnieuw spanning in de partij.

Bij een 2-2-stand in de vierde set toverde Van den Bergh in de beslissende leg liefst twee 180'ers uit zijn hoed. Hoezo stress? De Engelsman had geen antwoord meer in huis. 'Dream Maker’ klaarde uiteindelijk de klus op dubbel 3. Zo werd het 3-1 voor onze landgenoot, die in totaal een gemiddelde van 104.17 liet noteren. In de volgende ronde neemt Van den Bergh het op tegen Jelle Klaasen of Jan Dekker.

Van den Bergh: “Mik minstens op kwartfinale”

“Winnen op de verjaardag van mijn vader is geweldig”, klonk het achteraf bij Van den Bergh. “Hij is mijn inspiratiebron en de reden waarom ik met darts begonnen ben. Daarnaast haal ik ook energie uit de steun van mijn drie broers. Ik voel dat ik klaar ben voor iets groots. Ik mik minstens op de kwartfinale.”

DANCING DIMI KNOCKS OUT BUNTING | What a win for van den Bergh #WHDarts #LoveTheDarts pic.twitter.com/rOmooFyTXp PDC Darts(@ OfficialPDC) link