FBI concludeert dat strop in pitbox Nascar-piloot Wallace er al sinds vorig jaar lag: "Ik ben opgelucht"

24 juni 2020

18u58

Bron: Belga/AP 15 Meer Sport De strop die zondag werd aangetroffen in de pitbox van de zwarte Nascar-coureur Darrell 'Bubba' Wallace op het circuit van Talladega in de staat Alabama lag daar al sinds oktober 2019. Dat concludeert de Amerikaanse politiedienst FBI na een grondig onderzoek, dat de afgelopen dagen door vijftien speciale agenten werd uitgevoerd.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie zal derhalve niet tot vervolging overgaan, omdat er geen misdrijf is gepleegd.

De strop leek in eerste instantie bestemd voor Wallace, de enige zwarte coureur in de populaire Nascar Cup Series. De 26-jarige Amerikaan was zeer aangedaan door de vermeende doodsbedreiging aan zijn adres en kreeg volop steunbetuigingen, met name ook van zijn collega's in het racecircuit.

Videomateriaal

Volgens de FBI kreeg Wallace een week voor het begin van de race, die maandag werd verreden, box 4 op het circuit toebedeeld. Mede dankzij opgespoord videomateriaal kan de FBI bewijzen dat de strop daar al ruim een half jaar lag. Niemand kon volgens de FBI eerder dan een week voor de Nascar-wedstrijd hebben geweten dat de zwarte autocoureur garage 4 toebedeeld zou krijgen.

“Ik was opgelucht om te horen dat het niet specifiek op mij gericht was”, vertelt Darrell Wallace in een videoreactie aan ‘Today’. “Nu zeggen sommigen dat ik fake ben, daarom is het wel nog altijd frustrerend. Er zijn altijd mensen die je willen testen en naar beneden willen halen. Ik heb fotobewijs, misschien wordt het wel nog gepubliceerd. Het is in elk geval iets waar je nek van overeind gaat staan, als je het ziet.”



