Favoriete of niet, judoka Charline Van Snick wil een WK-medaille: "Ik heb geen vervaldatum" Valerie Hardie

20 september 2018

09u43 0 Meer Sport Exit na één gevecht op het EK en het WK van 2017. Exit in de achtste finale op het EK van 2018. Het is toch wel wennen voor judoka Charline Van Snick sinds ze in november 2016 naar een andere gewichtsklasse overstapte. De medailles die ze vroeger won, wint ze nu niet meer - daar wil ze op het WK in Baku morgen verandering in brengen: "Het is niet omdat ik drie keer faalde, dat ik geen kampioene meer zou zijn."

Parijs. Afspraak in een brasserie op wandelafstand van de Porte de Vincennes. Van Snick is te laat. Sorry, zegt ze: "De training is uitgelopen."

Ze bestelt gauw een witte vis. "En géén saus met vetten in", vraagt ze nadrukkelijk. Van Snick en de weegschaal zijn nog altijd geen goede vriendjes, maar sinds ze een kleine twee jaar terug van de -48 naar de -52 categorie opschoof, moet de Luikse zich tenminste niet meer uithongeren.

Intussen staat Van Snick negende op de wereldranking in haar nieuwe gewichtsklasse, maar dat vertaalt zich niet in resultaten. De 28-jarige judoka steigert: "Ik won al medailles op Grand Prix en Grand Slams, maar dat lijkt de buitenwereld niet te weten. Voor de gewone mens tellen alleen medailles op EK's, WK's en Spelen - dat besef ik wel, en soms krijg ik zelfs de vraag of ik nog aan judo doe. Natuurlijk moest ik wennen aan mijn nieuwe gewichtsklasse, maar wat veel belangrijker was: ik moest weer in mezelf gaan geloven. Want de Spelen deden me mentaal heel veel pijn."

