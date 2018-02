Fanny Smets, Renée Eykens en Jonathan Borlée etaleren goede vorm in Frankrijk TS

13 februari 2018

23u46

Op de indooratletiekmeeting in het Franse Liévin hebben verscheidene Belgen dinsdag hun goede vorm geëtaleerd. Nieuwe kwalificaties voor het WK begin maart in Birmingham kwamen er niet.

Jonathan en Dylan Borlée kwamen op de ongebruikelijke 300 meter uit. Jonathan pakte de zege in 32.98, 26 honderdsten boven het Belgisch record van broer Kevin en 19 honderdsten boven zijn persoonlijk record. Dylan was tweede in 33.48, vijftien honderdsten boven zijn persoonlijk record. Bij de vrouwen liep Camille Laus, de vriendin van Kevin Borlée, de afstand in 38.26. Daarmee werd ze op de 300 meter de op één na snelste Belgische in de geschiedenis, na Cynthia Bolingo (37.69).

Eline Berings, die al geplaatst is voor het WK in Birmingham op de 60 meter horden, won in de reeksen haar serie in 8.19. In de finale ging het iets sneller: Berings werd derde in 8.13. Op de IFAM in Gent liep ze al 8.05, haar Belgisch record staat nog altijd op 7.92.

Op de kortste afstand, maar dan zonder horden, schopte Robin Vanderbemden het tot in de finale. In de reeksen klokte hij 6.76, in de finale ontgoochelde hij met een zevende plaats en 6.78. Vanderbemden liep dit seizoen al 6.71, het WK-minimum staat op 6.61. Fanny Smets kwam in het polsstokspringen in de buurt van haar eigen Belgisch record, dat op 4m34 staat. Ze wipte bij haar eerste poging over 4m30, maar daarna bleek 4m42 te hoog gegrepen.

Renée Eykens trad aan op haar geliefde 800 meter, waarop ze de regerende Europese kampioene bij de beloften is. In een Afrikaans getint topveld ging het wat snel voor haar, maar ondanks de achtste en laatste plaats dook ze toch ruim onder haar persoonlijk record in zaal. Dat stelde ze bij van 2:07.02 tot 2:05.33.

Pieter-Jan Hannes liep een bijzonder ontgoochelende 1.500 meter. Met 3:51.40 bleef hij liefst veertien seconden boven zijn eigen Belgisch record. Aurèle Vandeputte verging het beter op de 1.000 meter. Hij werd knap vierde in 2:22.67. Slechts vier Belgen waren in het verleden al sneller.