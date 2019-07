Fanny Lecluyse snakt na fraai WK naar week vakantie met Victor Campenaerts: “Hij trainen, ik shoppen (giechelt)”



Bart Fieremans in Zuid-Korea

27 juli 2019

08u50 0 WK zwemmen Van alle Belgen mag Fanny Lecluyse op het WK zwemmen met drie Belgische records en één WK-finale terugblikken op de beste prestatie. Na het WK heeft ze nu wel nood aan rust. Met haar vriend Victor Campenaerts plant ze een week vakantie in de Ardennen: “En dan mag ik eindelijk eens eten wat ik wil.”

Het beste was eraf voor Lecluyse die vandaag nog deelnam aan de 50m school. Ze overleefde de reeksen niet, maar tilde daar niet zo zwaar aan: “Het is een niet-olympische afstand die ik wat als een ‘funnummer’ zie, al had ik normaal wel in de halve finale moeten staan.” Lecluyse voelde nog de naweeën van een drukke week, daags tevoren had ze nog haar allereerste WK-finale op de 200m school gezwommen.

Het spookte nadien toch wat door haar hoofd dat ze in die finale ver onder haar verhoopte tijd uitkwam en maar als zevende was geëindigd: “Ik heb nadien maar vier uur geslapen. Mijn doel was vooral die WK-finale, maar in mijn achterhoofd dacht ik ook aan een medaille. Volgens mij zat dat er echt in. Ik heb hard getraind om rond 2:22 hoog te kunnen zwemmen en dat ga ik blijven doen. We gaan nu met ons team analyseren waarom dat niet gelukt is. Het belangrijkste is dat het volgend jaar op de Olympische Spelen wel kan. Maar ik had gehoopt mijn land op dit WK nog wat méér te geven.”

Over haar ‘team’ wou Lecluyse uitdrukkelijk een dankwoordje kwijt: “Ik wil de Belgische en Waalse federatie bedanken dat ik mijn persoonlijke physiotherapeut (Vincent Callewaert, red.) mocht meenemen naar dit WK. Hij was voor mij een grote meerwaarde die het verschil kon uitmaken tussen een achtste of een negende plaats. Toen ik op dit WK arriveerde had ik last van de kuit. Dat is door hem voorbijgegaan. Ieder detail is belangrijk. Op dit niveau komt het op honderdsten en tienden aan. Ik heb echt een topteam nu rond mij. Behalve mijn coach ook nog een diëtiste Stephanie Scheirlynck en een sportpsychologe Eva Maenhout. En ik heb iemand die me helpt om een betere ademhaling te oefenen.” (Lees verder onder de foto)

De minutieuze voorbereiding wierp dus zijn vruchten af, maar nu snakt Lecluyse naar vakantie en om haar vriend-profwielrenner Victor Campenaerts terug te zien. Hij volgde het WK vanuit zijn hoogtestage-oord in Livigno in Italië en leefde hard mee. “(lacht) Ik denk dat Victor meer gestresst was dan mij. Ik veronderstel dat we elkaar ergens rond 5 augustus gaan terugzien. Daarna is het EK wielrennen in Alkmaar. Ik zou daar graag met mijn ouders heen gaan om te kijken.”

En beiden plannen ook een weekje vakantie in de Ardennen.” Voor Victor is het geen vakantie, hij moet trainen. Hij heeft een groot doel met het WK in september. Maar in de Ardennen kan hij optimaal trainen, en dan kan ik een beetje shoppen (lacht).” (Lees verder onder de foto)

Ook mag voor Lecluyse even de riem eraf nadat ze in haar voorbereiding op het WK hard had moeten letten op haar voeding. Campenaerts weet als geen ander hoe cruciaal dat is in topsport. Sowieso let Campenaerts maniakaal op alle details die het verschil kunnen uitmaken. Daar heeft Lecluyse van bijgeleerd: “Ik heb veel bijgeleerd van Victor. Ook over voeding. Gewoon in het jaar mocht ik wel een dag per week een ‘cheatday’ nemen (dat je niet let op het dieet, red.). Maar de laatste twee maand lette ik veel harder op wat ik at. Dat zijn kleine dingen. Ik drink geen melk meer, mijn recuperatieshakes zijn met water en ik eet geen kaas meer op mijn spaghetti. Het is niet zo dat ik rapper ga zwemmen omdat ik geen kaas meer op mijn spaghetti doe, maar ik geloof wel dat diegene die er het meeste voor doet, het meeste kans maakt om het beste te presteren.”

Tegen die leefregels zal ze op vakantie dus even mogen zondigen. “Ja, dan mag ik eens eten wat ik wil. Maar ik zal toch ook nog een beetje solidair met Victor zijn (lacht).”

De reactie van Lecluyse na haar finale: