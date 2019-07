Fanny Lecluyse op cruise control naar halve finale 200m school: “Hopelijk kan ik straks mijn droom waarmaken” Bart Fieremans in Zuid-Korea

25 juli 2019

06u26 0 WK zwemmen Fanny Lecluyse nam zich veel voor van dit WK. Na haar eerdere Belgische records op de 100m school in Gwangju stoomde ze vandaag in de series 200m school vlotjes als zevende door naar de halve finales. Deze namiddag (na 13u) mikt ze op een finaleplek: “Ik hoop eindelijk mijn droom waar te maken.”

Lecluyse weet dat ze in vorm is. Ei zo na had ze die droom van haar eerste WK-finale bijna bereikt op de 100m school: ze verloor een swim-off na een gedeelde achtste plek in de halve finales. Maar de 100m school ziet ze vooral als een voorbereiding op haar hoofdnummer 200m school, dus dat belooft.

Op de 200m school knalde ze afgelopen nacht in de reeksen nog niet naar een nieuw Belgisch record, dat sinds het WK in Kazan in 2015 met 2:23.77 op haar naam staat. Maar haar tijd van 2:25.05 volstond ruimschoots om zich te plaatsen voor de halve finales in Gwangju: “Die tijd is exact wat ik ’s ochtends wou zwemmen”, zei Lecluyse. “Als ik nu al meteen mijn besttijd zou halen, is het moeilijker om er ’s avonds nog twee seconden af te doen. Ik had een goed gevoel in het water. Ik heb gecontroleerd gezwommen en kon op het einde mijn tempo aanhouden.”

Ik ga nu goed rusten, aan niks denken en straks alles geven. We zullen zien hoeveel rapper ik nog kan Fanny Lecluyse

Lecluyse heeft op de 200m school de 15de inschrijvingstijd, maar schat haar kans om bij de beste acht te raken realistisch in: “Ik ben goed bezig, ik hoop dat ik mijn vorm in de halve finale kan doortrekken. Ik ga nu goed rusten, aan niks denken en straks alles geven. We zullen zien hoeveel rapper ik nog kan.”

Een toprivale hoeft Lecluyse niet meer hoeven te vrezen. De Amerikaanse Lilly King, die eerder op dit WK goud had gepakt op 100m school, beging een jeugdzonde in de reeksen en zag zich gediskwalificeerd. Zo schuift Lecluyse alvast een plaatsje op in haar kansberekening.