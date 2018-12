Fanny Lecluyse met zesde tijd naar finale 50m schoolslag op WK kortebaan - Seto vestigt wereldrecord op 200m vlinder YP/LPB

11 december 2018

13u22

Bron: Belga 1 Meer Sport Fanny Lecluyse heeft zich geplaatst voor de finale van de 50m schoolslag op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou. De Kortrijkzaanse klokte met 30.15 de zesde chrono in de halve finales. De acht beste tijden stootten door naar de finale die woensdag (12 uur Belgische tijd) op het programma staat.

In de reeksen zwom Lecluyse 30.34, de tiende tijd van alle deelneemsters. Haar Belgisch record bedraagt 29.74, gezwommen in december 2015 op het EK kortebaan in het Israëlische Netanya. De Jamaicaanse Alia Atkinson klokte de snelste tijd met 29.54. Twee jaar geleden werd Lecluyse op het WK in het Canadese Windsor achtste in de finale. De West-Vlaamse komt in Hangzhou ook vrijdag (100m schoolslag) en zondag (200m schoolslag) in actie.

Naast Lecluyse is Emmanuel Vanluchene de enige andere Belgische deelnemer op het EK kortebaan. Hij begint woensdag aan zijn toernooi tijdens de reeksen van de 100m vlinderslag. Vervolgens volgen donderdag de 100m wisselslag en zaterdag de 100m vrije slag.

Seto met nieuw WR

De Japanner Daiya Seto verbeterde het wereldrecord in de finale van de 200m vlinderslag. Seto pakte de wereldtitel in een tijd van 1:48.24 en was daarmee 32 honderdsten sneller dan het vorige besttijd van de Zuid-Afrikaan Chad le Clos (1:48.56, gezwommen in 2013 in Singapore). Le Clos pakte zilver en zwom zelf een nieuw persoonlijk record (1:48.32). Het brons ging naar de Chinees Zhuhao Li (1:50.39)