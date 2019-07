Fanny Lecluyse met nationaal record naar finale 200m schoolslag: “Iedereen die WK-finale zwemt zit met medaille in het hoofd” Bart Fieremans in Zuid-Korea

25 juli 2019

16u44 0 WK zwemmen Fanny Lecluyse heeft zich op het WK zwemmen in Gwangju met een verbetering van het Belgische record (2:23.76) geplaatst voor de 200m schoolslag. “Iedereen die de WK-finale zwemt zit met een medaille in het hoofd”, zegt Lecluyse over haar nieuwe mijlpaal.

New Belgian Record and thru to the Finals tomorrow !!! 😁🇧🇪#Gwangju2019 #200breaststroke Miss Lecluyse(@ FannyLecluyse) link

Lecluyse weet dat ze in vorm is. Ei zo na had ze die droom van haar eerste WK-finale bijna bereikt op de 100m school: ze verloor een swim-off na een gedeelde achtste plek in de halve finales. Maar de 100m school ziet ze vooral als een voorbereiding op haar hoofdnummer 200m school, dus dat beloofde. En terecht. Op die discipline knalde ze afgelopen nacht in de reeksen nog niet naar een nieuw Belgisch record, dat sinds het WK in Kazan in 2015 met 2:23.77 op haar naam staat. Maar haar tijd van 2:25.05 volstond ruimschoots om zich te plaatsen voor de halve finales in Gwangju.

Dat Belgische record sneuvelde nu wel in de halve finales. Lecluyse zette in 2:23.76 de zesde chrono op de tabellen en deed dus één honderdste af van haar vorig record. De Russin Yuliya Efimova (2:21.20) tekende voor de scherpste chrono.

Na de reeksen had Lecluyse verklaard dat het bereiken van een WK-finale een droom was, maar niet dat ze een gat in de lucht sprong toen het zover was. “Ik ben wel blij dat ik mijn Belgisch record verbeter, maar toch ben ik niet zo supertevreden met mijn tijd. Ik had nog sneller verwacht. Ik wist dat ik alles moest geven om door te gaan naar de finale, want ik heb in het verleden al vaker een grote finale nipt gemist. Maar morgen is nog een dag. Ik denk dat iedereen die de finale zwemt met een medaille in zijn hoofd zit.”

Eén toprivale hoeft Lecluyse niet meer te vrezen in de finale van morgen. De Amerikaanse Lilly King, die eerder op dit WK goud had gepakt op 100m school, beging een jeugdzonde in de reeksen en zag zich gediskwalificeerd. Zo schuift Lecluyse alvast een plaatsje op in haar kansberekening.