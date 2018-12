Fanny Lecluyse komt niet verder dan zevende stek in finale 100m schoolslag XC/LPB

15 december 2018

14u06

Bron: Belga 0 Meer Sport Fanny Lecluyse is op de zevende plaats geëindigd in de finale van de 100 meter schoolslag bij de vrouwen op het WK kortebaanzwemmen in het Chinese Hangzhou.

De West-Vlaamse tikte na 1:05.13 aan in de finale en was zo 1.62 trager dan de Jamaicaanse winnares Alia Atkinson (1:03.51). Het zilver was voor de Amerikaanse Katie Meili (1:03.63), het brons ging naar de Australische Jessica Hansen (1:04.61).

Lecluyse liet in de finale een tragere tijd noteren dan vrijdag, toen ze in de halve finales met 1:04.82 haar op twee na beste tijd ooit zwom op de 100m school in klein bad. Het Belgisch record van Lecluyse staat al drie jaar op 1:04.69.

Eerder finishte de West-Vlaamse op dit WK als zevende in de finale van de 50m school. Zondag komt ze ook nog in actie op de 200 meter schoolslag.

1. Alia Atkinson (Jam) 1:03.51

2. Katie Meili (VSt) 1:03.63

3. Jessica Hansen (Aus) 1:04.61

4. Martina Carraro (Ita) 1:04.73

5. Jenna Laukkanen (Fin) 1:04.96

6. Jinglin Shi (Chn) 1:05.10

7. Fanny Lecluyse (Bel) 1:05.13

8. Kanako Watanabe (Jap) 1:05.34

Vanluchene uitgeschakeld in reeksen van 100 meter vrije slag

Emmanuel Vanluchene is uitgeschakeld in de reeksen van de 100 meter vrije slag op het WK kortebaan in het Chinese Hangzhou. Vanluchene zwom een tijd van 47.91 en eindigde zo 28ste op 114 deelnemers, onvoldoende voor de halve finales. Zijn persoonlijk record bedraagt 47.21. Het Belgisch record staat nog steeds op naam van Pieter Timmers, die op 17 december 2017 in Kopenhagen 46.54 zwom. De Amerikaan Caeleb Dressel zette met 45.98 de beste tijd van de reeksen neer.

Fanny Lecluyse zwemt straks de finale van de 100 meter schoolslag om 13.37 uur Belgische tijd. De West-Vlaamse, die woensdag zevende eindigde in de finale van de 50 meter schoolslag, zwemt zondag ook nog de 200 meter.