Fanny Lecluyse en Emmanuel Vanluchene verdedigen Belgische eer op WK zwemmen kortebaan GVS

10 december 2018

16u02

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de 14de editie van het WK zwemmen kortebaan, dat morgen in het Chinese Hangzhou van start gaat, gaan twee Belgen op zoek naar eremetaal. Fanny Lecluyse en Emmanuel Vanluchene zullen de Belgische eer hoog proberen te houden.

Lecluyse springt als eerste Belg morgenochtend het zwembad in voor de 50m schoolslag, waar ze in de zesde en laatste serie op zoek gaat naar een plek in de halve finale. Met een referentietijd van 30.11 heeft de Kortrijkse zwemster de 10de snelste tijd van alle deelneemsters. De 16 beste tijden stoten door naar de halve finales van morgenavond.

Vrijdag komt de 26-jarige Lecluyse ook nog in actie op de 100m schoolslag, maar waarschijnlijk kijkt ze het meest uit naar zondag. Op de laatste dag van het WK gaat ze in haar beste discipline, de 200m schoolslag, in de series op zoek naar een plek in de finale. De 8 besten plaatsen zich rechtstreeks voor de finale zondagvond.

Emmanuel Vanluchene duikt woensdag pas het Chinese zwembad in voor de 100m vlinderslag. Ook in de 100m wisselslag (donderdag) en de 100m vrije slag (zaterdag) komt de 26-jarige Vanluchene in actie.

Twee jaar geleden stuurde België nog negen zwemmers naar het WK zwemmen kortebaan in Windsor, Canada. Dit jaar haalden Pieter Timmers, Kimberly Buys, Louis Croenen en Valentine Dumont de limiet voor het WK ook, maar kozen er voor om niet af te reizen naar China.