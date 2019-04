Fanny Lecluyse derde op 100 meter schoolslag in Spanje DMM

11 april 2019

06u47

Bron: Belga

Fanny Lecluyse was met een derde plaats op de 100 meter schoolslag de beste Belg op de slotdag van de Spaanse zwemkampioenschappen in Sabadell (Barcelona). De 27-jarige West-Vlaamse tikte aan in 1:08.81. De Spaanse zwemsters Jessica Vall (1:08.47) en Marina Garcia (1:08.66) waren een fractie sneller. Lise Michels werd in 1:11.15 vijfde.

Ambre Fraquinet finishte in 5:01.33 als derde in de B-finale van de 400 meter wisselslag, goed voor de elfde plaats algemeen. Chloé Roussel werd in dezelfde B-finale achtste in 5:14.21. Augustine Gosuin zette in de kwalificaties met 5:20.78 de 42e tijd neer. Nell Mayeres werd in 29.29 31e in de kwalificaties van de 50 meter vlinderslag, Zoé Backes in 30.98 41e en laatste.

Bij de mannen werd Thomas Dal vierde op de 400 meter wisselslag. Met 4:22.74 was hij bijna vijf seconden trager dan de Spaanse winnaar Francisco Javier Chacon (4:17.98). Loucka Vanhoucke zwom in de kwalificaties 4:45.90, de 39e tijd. In de 50 meter vrije slag had Vanhoucke met 24.62 de 33e tijd. Dal tikte in de finale van de 200 meter vrije slag als zevende aan in 1:51.69. De Spanjaard Miguel Duran won in 1:48.88.