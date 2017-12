Fanny Lecluyse bereikt halve finales 100m schoolslag op EK kortebaan - Ook Timmers stoot door DMM

10u01

Bron: Belga 0 Photo News Fanny Lecluyse. Meer Sport Fanny Lecluyse heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter schoolslag op het EK kortebaan in het Deense Kopenhagen.



In de vijfde en laatste reeks tikte Lecluyse als vijfde aan in 1:06.31. Daarmee zwom ze de veertiende tijd van de 47 deelneemsters. De Finse Jenna Laukkanen stootte met 1:04.94 als snelste zwemster door naar de halve finales. Die worden vrijdagavond omstreeks 17u57 afgewerkt.

Het Belgische record van de 25-jarige West-Vlaamse bedraagt 1:04.69 en dateert van november 2015.

Woensdag was Fanny Lecluyse als zevende geëindigd in de finale van de 50 meter schoolslag. Op dat nummer haalde ze in 2015 op het EK in Israël zilver. Ze werd toen Europees kampioene op de 200 meter schoolslag en vierde op de 100 meter schoolslag.

Ook Timmers stoot door

Pieter Timmers heeft zich op het EK kortebaan in het Deense Kopenhagen gekwalificeerd voor de halve finales van de 50 meter vrije slag.

De viceolympisch kampioen op de 100m vrij tikte in zijn reeks als vijfde aan in 21.58 en was daarmee goed voor de zestiende chrono op 79 deelnemers. Emmanuel Vanluchene (33e in 21.90) en Jasper Aerents (36e in 21.97) overleefden de reeksen niet. De Rus Vladimir Morozov zette met 20.72 de snelste tijd neer. De halve finales worden vanavond avond vanaf 17u afgewerkt, de finale staat om 18u57 geprogrammeerd.

Photo News Pieter Timmers.

Caerts start niet in reeksen 100m schoolslag

Basten Caerts is niet gestart in de reeksen van de 100 meter schoolslag op het EK zwemmen in klein bad in Kopenhagen. De 20-jarige Limburger was door ziekte verzwakt afgereisd naar de Deense hoofdstad. Eerder deze week raakte hij niet door de reeksen van de 50 en 200 meter schoolslag.

Op de 100 meter school was hij vrijdagochtend ingeschreven voor de zesde en laatste reeks, maar Caerts besliste niet te starten. Begin augustus scherpte hij op de wereldbekermanche in Moskou zijn Belgische record op de afstand nog aan tot 57.71. De Nederlander Arno Kamminga zwom met 56.63 de snelste tijd in de reeksen.