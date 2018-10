Fan die tijdens Ryder Cup bal op zich gemept kreeg, is blind aan één oog TLB

01 oktober 2018

23u39

Bron: Belga 0 Meer Sport Corine Remande, de toeschouwster die vrijdagmorgen op de Ryder Cup in Guyancourt een bal op haar oog kreeg, heeft het zicht door haar rechteroog verloren. Dat meldde ze. Ze bereidt zich voor een klacht in te dienen tegen de organisatie.

"Een scan heeft vrijdag het nieuws bevestigd", legde de 49-jarige Remande uit bij het verlaten van het ziekenhuis in Lyon. "Ik blijf blind door dat oog."

De vrouw, die in Egypte woont, was speciaal terug naar haar moederland afgezakt om de Ryder Cup te bekijken. Remande verklaarde verder "woest" te zijn op de organisatie. "Ze zijn me niet komen opzoeken om te zien hoe het met me gaat." De vrouw nam intussen een advocaat onder arm en zal dinsdag officieel klacht neerleggen.

De Europese PGA reageerde "het incident verder te zullen onderzoeken".

Het ongeval vond vrijdagmorgen rond 9u30 plaats. De Amerikaan Brooks Koepka, winnaar van de US Open en de PGA Tour dit seizoen, sloeg zijn bal in het publiek.