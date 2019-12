Fallon Sherrock mag zich na memorabel WK darts opmaken voor World Series



29 december 2019

22u55

Bron: Belga 0 Darts De Engelse dartster Fallon Sherrock heeft door haar historische prestaties op het WK een uitnodiging verdiend voor de World Series of Darts. De 25-jarige Sherrock, een alleenstaande moeder, mag meedoen aan de vijf internationale toernooien van komend seizoen uit de World Series.

De Engelse wist op het WK als eerste vrouw ooit een partij te winnen en bereikte zelfs de derde ronde, waarin ze het moest afleggen tegen Chris Dobey. Met haar winst in de eerste ronde op Ted Evetts had Sherrock al een startbewijs verdiend voor de US Darts Masters van begin juni in Madison Square Garden in New York.

De Engelse klopte daarna in Londen ook Mensur Suljovic, de nummer elf van de plaatsingslijst. Ze trok met haar prestaties in Alexandra Palace wereldwijd de aandacht en werd omgedoopt in ‘Queen of the Palace’.

De PDC nodigde haar daarom ook uit voor de toernooien uit de World Series in Kopenhagen, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Australië. “Fallon heeft de vrouwelijke darters geweldig vertegenwoordigd op het WK”, zei PDC-voorzitter Barry Hearn. “We zijn heel blij dat we haar nu een mondiaal podium kunnen geven.”