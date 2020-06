F1-vedette Lewis Hamilton roept op standbeelden van "racisten" weg te halen XC

08 juni 2020

11u46 0 Meer sport Zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Lewis Hamilton roept overheden op om standbeelden van "racisten", die geld verdienden dankzij de verkoop van slaven, te verwijderen.

Na de dood van Afro-Amerikaan George Floyd, eind mei in de Verenigde Staten door bruut politiegeweld, braken de afgelopen dagen wereldwijd protesten uit om racisme en politiegeweld aan te klagen. In Bristol haalden demonstranten bijvoorbeeld een standbeeld van de 17e-eeuwse slavenhandelaar Edward Colston neer en dumpten het in een rivier.

"Ons land eerde een man die Afrikaanse slaven verkocht", schreef Hamilton op sociale media. "Alle beelden van racisten die geld verdienden door mensen te verkopen zouden neergehaald moeten worden. Welk is als volgende aan de beurt?"

De 35-jarige Brit is wel van mening dat het niet aan demonstranten is om tot actie over te gaan. "Ik daag overheden overal ter wereld uit om voor de verandering te zorgen en de racistische symbolen op een vredevolle manier weg te halen", klinkt het.

Hamilton klaagde in het verleden al verschillende malen racisme aan. Na de dood van Floyd hekelde de F1-piloot nog het stilzwijgen van zijn collega's.

Lees ook: Het is Michael Jordan menens: basketballegende trekt 88,5 miljoen euro uit voor organisaties die strijden tegen racisme