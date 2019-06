Extra pizza en meer slaap: Nederlander probeert vanaf vandaag opnieuw om in 200 (!) km de Elfstedentocht te zwemmen DMM

21 juni 2019

06u00 0 Zwemmen De foto’s van zijn spierwitte, verrimpelde handen en voeten gingen vorig jaar de wereld rond. Vanaf vandaag probeert Maarten van der Weijden het ondanks alles opnieuw. De Nederlander wil zwemmend de Elfstedentocht afleggen.

Neen, hij zou het niet meer proberen. Dat vertelde Van der Weijden vorig jaar nadat hij na kilometer 163 oververmoeid uit het water was gekomen. De 38-jarige Nederlander lag toen ruim 55 uur in het water om de Elfstedentocht zwemmend af te leggen. 200 kilometer in een grote lus rond Leeuwarden was het doel en dat allemaal voor de goeie zaak. Helaas slaagde hij niet in zijn opzet. Van der Weijden hield geen eten meer binnen en kon niet meer verder om zijn versie van de Elfstedentocht te voltooien.

Desalniettemin was zijn tocht een succes, de olympische kampioen op de 10 kilometer open water in Peking haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het KWF Kankerbestrijding. De boomlange zwemmer (2,03m) wil sinds zijn eigen herstel van leukemie zoveel mogelijk geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. Dat en de openstaande rekening met de Elfstedentocht vormen de grote drijfveren om het nu opnieuw te proberen.

“Ik hoop natuurlijk op een soortgelijk bedrag als vorig jaar” vertelde Van der Weijden bij AD. “Alle beetjes helpen, dus we zullen overal blij mee zijn. Ik ga in ieder geval weer alles geven en heb er veel zin in. Ik ben er al zo’n tijd over aan het praten. Ik kijk er naar uit dat ik weer kan beginnen. Ik houdvan zwemmen. Ik vind het echt leuk. Ik weet dat het weer pijnlijk en zwaar wordt, maar dit past bij wie ik ben. Ik wil graag het beste uit mezelf halen. Ik heb er vertrouwen in dat het nu minder een lijdensweg zal worden, omdat ik veel heb geleerd van de eerste keer.’’

Eten en slapen

Van der Weijden gaat bij zijn tweede onderneming meer eten en slapen. Tijdens zijn eerste tocht vroeg hij op een bepaald moment om een pizza, terwijl die in allerijl nog moest geregeld worden. Van der Weijden zal nu om de vijf uur een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen. “Vorige keer moest het voor mij vooral zwaar zijn. Ik wilde zo min mogelijk slapen en vooral blijven zwemmen. Zwaar blijft zeker, maar meer slaap zal hopelijk het verschil maken.”

Van der Weijden hoopt zijn tocht in een viertal dagen te voltooien. Van Leeuwarden gaat het langs de Zwette naar Sneek en IJlst om dan na bijna 40 kilometer in Sloten aan te komen. Van daaruit gaat het achtereenvolgens over Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum weer naar Leeuwarden. Het is de traditionele route van de Elfstedentocht die in 1997 voor het laatst over ijs werd geschaatst en gewonnen werd door Henk Angenent.

Begeleider: “Ik denk dat ie gaat het deze keer zal halen”

Huisarts Marco Blanker begeleidt Van der Weijden straks weer in een bootje. Hij staat aan het hoofd van een negenkoppig team dat de zwemmer begeleidt. Ook Van der Weijdens vrouwen staat de zwemmer bij. “We gaan meer begeleiden in het water, bijvoorbeeld door bloed te prikken. Vorig jaar bleek achteraf in het ziekenhuis dat hij medisch gezien nog verder had gekund. Maarten was uitgeput, maar had het waarschijnlijk kunnen halen als we hem iets meer rust hadden gegeven in plaats van uit het water hadden gehaald. De tijdsdruk was echter behoorlijk, vandaar de beslissing om hem eruit te halen.”

Blanker deelde tot slot ook nog mee dat Van der Weijden onderweg op de steun kan rekenen van supporters die met hem meezwemmen. Vorig jaar kon dat niet omdat de kwaliteit van het water toen niet optimaal was. “De watertemperatuur is goed en het ziet er naar uit dat de weersomstandigheden dat ook zijn. Ik denk dat ie het deze keer zal halen.”