Experte vindt het niet kunnen dat Derwael pers te woord stond over turnschandaal: “Maar voor Gymfed was Nina de perfecte bliksemafleider”

Gymnastiek

“Psychische mishandeling kan even erge gevolgen hebben als seksueel misbruik.” Het zijn de woorden van Tine Vertommen, onderzoeker in grensoverschrijdend gedrag van de Thomas More Hogeschool. Zij vindt dat de Gymfed Nina Derwael (20) in een lastige positie heeft gebracht door haar te laten spreken op de persconferentie over het turnschandaal . “De coaches en de Gymfed moeten zich verantwoorden, niet Nina.” Interview met dé experte ter zake.