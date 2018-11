Exit Mike Laster bij Okapi Aalstar, Cade Davis wordt zijn vervanger Johan Piqueur

15 november 2018

19u18 0

Cade Davis is de nieuwe shooting guard van Okapi Aalstar. De 30-jarige Amerikaan die 1m97 groot is, werd met Skopje driemaal kampioen van Macedonië en won er evenveel keer de beker. Na avonturen in Griekenland, Italië en Finland kwam hij bij het Cypriotische Keravnos Nicosia terecht. Daar speelde hij de voorrondes van de Champions League. Davis vindt bij Aalstar zijn vriend Bill Amis terug.

Hij moet in de Ajuinenstad Mike Laster gaan vervangen. De 22-jarige Amerikaanse rookie kon nooit zijn stempel doordrukken en na de blamage van afgelopen zaterdag tegen Giants Antwerp werd het Aalsterse bestuur haast gedwongen actie te ondernemen. Eergisteren beslisten beide partijen dan ook een punt te zetten achter de samenwerking.