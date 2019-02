Excentrieke Matti Nykänen, de succesvolste olympische schansspringer aller tijden, op 55-jarige leeftijd overleden Redactie

04 februari 2019



Matti Nykänen, de succesvolste olympische schansspringer aller tijden, is afgelopen nacht op 55-jarige leeftijd overleden. De Fin veroverde in zijn carrière viermaal olympisch goud en één keer zilver. Hij laat drie kinderen achter.

Op de Olympische Spelen van Sarajevo 1984 en Calgary 1988 won Nykänen vier gouden medailles en één zilveren plak. In Calgary was hij zowel op de kleine als de grote schans de beste. De Fin heeft ook vijf wereldtitels op zijn erelijst staan. Nykänen won in 1983 en 1988 het Vierschansentoernooi en boekte in totaal 46 Wereldbekerzeges, waarmee hij jarenlang recordhouder was.

De Fin groeide in eigen land uit tot een ‘celebrity’, mede door zijn talloze affaires op het liefdesvlak en zijn carrière als popzanger. Door overmatig alcoholgebruik en geweldsdelicten raakte Nykänen ook nogal eens in opspraak. Hij belandde twee keer in de gevangenis, voor aanvallen met een mes op een vriend en later op zijn toenmalige vrouw.

The #skijumpingfamily mourns the loss of Finnish legend Matti Nykaenen, who passed away at age 55.

Rest in peace, Matti.https://t.co/RKhMs5eHH5#skijumping #FISskijumping #RIP pic.twitter.com/DjvZw03Rra FIS Ski Jumping(@ FISskijumping) link