Ex-wereldkampioen snooker Bingham geschorst voor gokken PL

Voormalig wereldkampioen snooker Stuart Bingham (41) is veroordeeld voor illegale gokpraktijken. Hij krijgt een schorsing van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat meldt de BBC op zijn website.

Bingham, die in 2015 de wereldtitel pakte, is schuldig bevonden aan inbreuken op de gokregels van de WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association). Hij zette geld in op wedstrijden van zichzelf en andere spelers, zo luidt het. De voorbije zeven jaar gokte Bingham voor 35.771 pond (40.117 euro). De huidige nummer 10 van de wereld moet ook 20.000 pond aan kosten betalen.

"Het is een grote teleurstelling dat zo'n belangrijke speler inbreuken begaat tegen de gokreglementen van de WPBSA", zegt Jason Ferguson, voorzitter van de snookerfederatie, die eraan toevoegt dat er geen direct bewijs is dat Bingham doelbewust wilde frauderen. "Toch moeten spelers begrijpen dat ze niet mogen gokken op snookermatchen, ook al zijn ze zelf niet bij de wedstrijden of toernooien betrokken. Elke inbreuk heeft ernstige gevolgen."