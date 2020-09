Ex-Red Lion Jérôme Dekeyser uitblinker op 36-jarige leeftijd: “Eerste baltoets was doelpunt” WWT

12 september 2020

11u00 0 Hockey De opvallendste uitslag op de eerste speeldag van de eredivisie bij de mannen was de 1-3-zege van Leuven op het veld van titelkandidaat Dragons. De man van de match was nóg opvallender: Jérôme Dekeyser, 36 jaar, ex-strafcornerspecialist van de Red Lions en na drie seizoenen terug actief in de nationale topreeks. Hij was gisteren goed voor de drie Leuvense doelpunten.

Hij speelde met de Red Lions de Olympische Spelen van 2008 in Peking en 2012 in Londen en nam na het EK 2013 in Boom afscheid van de nationale ploeg. Hockeyen in de eredivisie deed hij tot het seizoen 2016-2017 bij Orée – daarvoor was hij vier jaar bij Dragons en zeven jaar bij Braxgata actief - en nu op 36-jarige leeftijd maakte hij op spectaculaire wijze zijn comeback bij Leuven.

“De voorbij drie jaar speelde ik bij Ukkel in de lagere reeksen”, zegt Dekeyser. “Ik heb ondertussen twee kinderen en het kwam goed uit om het even wat rustiger aan te doen, maar de ambitie om nog eens in de eredivisie te spelen bleef steeds aanwezig. Mijn keuze voor Leuven was logisch. Ik ben er coach van het vrouwenteam in de eredivisie en leid er de jongerenkampen.”

“Ik begon goed voorbereid aan het seizoen en het was voor mij echt uitkijken naar het eerste competitieduel op bezoek bij mijn ex-club Dragons. De wedstrijd kon niet beter beginnen. In de zesde minuut scoorde ik bij mijn eerste baltoets”, lacht Dekeyser. “Daarna trof ik nog twee keer raak uit drie strafcorners. Na drie jaar begin je aan een seizoen in de eredivisie natuurlijk met wat vraagtekens, maar nu ben ik super gelukkig.”

Dekeyser blijft dus ook op 36-jarige leeftijd aartsgevaarlijk op strafcorner. Hij verwacht een sterk seizoen van Leuven. “Ik ben er echt van overtuigd dat we met dit team - op het moment dat alle details op punt staan - ver kunnen geraken”, aldus Dekeyser. “Met ook nog de Argentijn Lucas Vila, de Amerikaan Pat Harris en de Ier Sean Murray deed Leuven uitstekende transfers. Onze twee volgende wedstrijden spelen we tegen Namen en Old Club. We gaan die teams absoluut niet onderschatten, maar op papier zijn dat wel de zwakkere teams in de eredivisie. Negen op negen halen moet nu het eerstvolgende doel zijn.”

