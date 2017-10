Ex-profturnsters over medaillekans Derwael: "In finale kan het altijd nog tikkeltje beter" Bart Fieremans

Julie Croket, die in 2012 door een ongelukkige blessure de Olympische Spelen van Londen aan haar neus zag voorbijgaan, traint momenteel de twaalfjarigen in de Topsportschool in Gent, waar ook Nina Derwael actief is. "Er zijn weinig woorden voor om te zeggen wat Derwael gepresteerd heeft, het is gewoon heel straf", zegt Croket over haar kwalificatie als eerste Belgische vrouw ooit voor een toestelfinale op het WK, op de brug met ongelijke leggers. "Nina is vanzelf iemand die haar oefening technisch en afgewerkt presenteert. Ze is ook niet bezweken onder de druk die als Europees kampioene toch op haar schouders lag. Dat geldt eigenlijk ook voor Rune Hermans (die de allroundfinale haalde, red.). Die meisjes hebben al een pak ervaring op grote toernooien. Dus normaal gezien moeten ze met de druk omgaan, maar je moet het toch altijd op het moment zélf doen."



De verwachtingen voor de finale op de damesbrug zijn nu hooggespannen, geeft Croket toe. Derwael plaatste zich met het vierde beste puntentotaal. "Je weet niet wat de concurrentie gaat doen. Maar de topvier of topvijf liggen heel dicht bij elkaar. Het gaat dus afhangen van kleine details. Het is moeilijk om te zeggen wat Nina nog beter kan doen, maar in turnen kan het altijd een tikkeltje beter, nog iets rustiger en gestrekter. Ze zal het moeten doen zoals in de kwalificatie, en dan nog een fractie beter. Als ze alles juist kan uitvoeren, zit een medaille er in. Haar WK is sowieso al geslaagd, maar ik weet wel niet of dat rust in het hoofd brengt. Alle acht willen nu die medaille, en ze start met een kans van drie op acht."

ANP Julie Croket in volle actie.

Gaëlle Mys: "De brug is op Nina haar lijf geschreven"

Gaëlle Mys nam als turnster deel aan drie Olympische Spelen op rij (Peking, Londen en Rio) en noemt de unieke prestatie van Derwael "mooie publiciteit voor het Belgische turnen". Liever doet ze wel geen voorbarige uitspraken over haar medaillekansen: "Ik vond dat vroeger zelf altijd een ambetante vraag om over na te denken. Het enige waarmee je als topatleet mee bezig moet zijn, is die oefening zo goed mogelijk uit te voeren. Als je op voorhand met het resultaat bezig bent, loopt het mis, omdat de druk dan hoger komt te liggen. Dit WK heeft al aangetoond dat er vanalles kan gebeuren; veel goeie turnsters zijn van de balk gevallen of hebben fouten gemaakt. Dus ik laat me liever verrassen over Derwael, al ben ik wel benieuwd."



Maar Derwael heeft intussen al voldoende bewezen dat ze een bijzonder sterke turnster is. Mys: "Behalve een goeie omkadering en teammaats die haar ondersteunen om het beste naar boven te halen, ligt de oefening met de brug haar fysiek enorm goed. De brug is op haar lijf geschreven. Ze brengt heel mooie lijnen met een hoge moeilijkheidsgraad. Ze weet dat als ze die oefening met een hoge startwaarde goed kan uitvoeren, de kans op een finale er dik inzit. En op dit niveau zoek je altijd naar details om nog beter te doen. Als ze haar oefening netjes doet, draait ze mee met de top. Belangrijk is om het hoofd ook koel te houden, want je hebt maar één kans."



Volgens Mys kunnen alle Belgische turnsters redelijk goed met druk om. "Daar trainen ze ook op, door druk te simuleren. We trainden vaak in teamverband waarbij als één iemand zijn oefening fout deed, dan iedereen zijn oefening opnieuw moest doen. Als ik het verknoeide, dan verknoeide ik het voor iedereen. Zo leer je met druk omgaan hoor."

Photo News Gaëlle Mys aan het werk tijdens de Olympische Spelen in 2016 in Rio.