Ex-marathonloopster Van Landeghem eist schadevergoeding van 25.000 euro voor foutieve dopingschorsing

05 april 2019

Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft voormalig marathonloopster Ria Van Landeghem een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro geëist van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Van Landeghem werd eind de jaren 80 van de vorige eeuw ten onrechte weggestuurd van de Olympische Spelen en geschorst na een dopingcontrole. Het vonnis valt op 3 mei.

De intussen zestigjarige Van Landeghem werd in 1988 na een positieve dopingtest weggestuurd van de Olympische Spelen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Net voor de start van die Spelen werden in het A- en B-staal van Van Landeghem door het antidopinglaboratorium van Seoel sporen van doping gevonden. Van Landeghem werd naar huis gestuurd en voor twee jaar geschorst.



Van Landeghem ontkende elk dopinggebruik en werd in december 1988 vrijgesproken door een beroepscommissie van de Vlaamse Atletiekliga (VAL), wegens procedurefouten. In de lente van 1989 werd die vrijspraak bevestigd door de Internationale Atletiekfederatie IAAF.

Recent bleek dat de vrijspraak door de Vlaamse Atletiekliga niet enkel gebaseerd was op procedurefouten. De analyse van het dopingstaal voldeed niet aan de minimumvereisten die in 1988 gangbaar waren in de antidopinglaboratoria en dus mocht het staal in kwestie eigenlijk nooit positief bevonden worden.

Ondanks die vrijspraak en haar plaats in de top tien van de wereld heeft het BOIC Van Landeghem destijds gedurende twee jaar van de selectielijsten voor internationale competities gehouden.

Stigma

Pas vorig jaar volgden excuses van het BOIC. Uiteindelijk besloot de atlete toch het BOIC te dagvaarden en een schadevergoeding te eisen. Volgens haar advocaat heeft ze immers blijvende reputatieschade opgelopen.



"Het stigma van dopingzondaar is blijven hangen", pleitte meester Kristof De Saedeleer. "Ze is destijds ook al haar subsidies en sponsorcontracten kwijtgespeeld.” Ook zouden het BOIC en oud-voorzitter Jacques Rogge haar blijven afschilderen zijn als dopingzondaar, ondanks de vrijspraak.



Ria Van Landeghem eist nu een provisionele schadevergoeding van 25.000 euro en de aanstelling van een financieel expert.

Verjaard

Volgens de advocaat van het BOIC is de zaak verjaard. "Bovendien zie ik niet in waar het BOIC in de fout zou gegaan zijn", zei meester Sébastien Ledure. "Met die dopingtest was van alles mis, maar dat lab stond niet onder controle van het BOIC. Het BOIC wist ook niet dat de resultaten waarop de schorsing gebaseerd werd, foutief waren.” De schorsing zou ook geen impact gehad hebben op de carrière van Van Landeghem, aldus de advocaat.



