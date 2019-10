Ex-bondscoach Pascal Kina over Red Panthers: “Dit is een grote gemiste kans” AB

26 oktober 2019

13u28 0 Hockey Geen Olympische Spelen voor de Red Panthers. De Belgische hockeyvrouwen gaven een 2-0-voorsprong uit de heenmatch uit handen tegen China en moesten zich gewonnen geven na shoot-outs. “Ze speelden te verdedigend”, vindt voormalig bondscoach Pascal Kina.

Net als vier jaar geleden zijn de Red Panthers er niet in geslaagd om een olympisch ticket te bemachtigen. In 2015 moesten ze het hoofd buigen tegen Zuid-Korea na een tegengoal in de laatste dertig seconden. Nu verloren de Panthers in shoot-outs. “Ik weet hoe dit voelt. De teleurstelling moet enorm groot zijn", vertelt Kina, die de Belgen in 2012 naar de Spelen in Londen leidde en ook vier jaar geleden bondscoach was. “Naar zo’n wedstrijd leef je toe. Als je dan na de heenwedstrijd 2-0 voorstaat en toch nog verliest in het slot... Dat is bikkelhard.”

“Waar het misliep? Dat kan ik moeilijk inschatten. Ik weet niet wat de coach van zijn spelers gevraagd heeft. Maar persoonlijk vond ik ze te verdedigend. Ik had gehoopt dat ze toch nog voor een goal zouden spelen. Dat deden ze niet en na het eerste doelpunt van China gingen de kopjes naar beneden. Dan speelt de teleurstelling van vier jaar geleden ook mee. Er ontstond paniek. Ze incasseren de gelijkmaker en daarna een shoot-out winnen is quasi onmogelijk. België was dominanter, maar mentaal waren ze niet sterk genoeg. China had het momentum aan hun zijde. En ook hun keepster schat ik hoog in.”

Kina schat de niet-kwalificatie in als “een klein drama”. “Ja, dit is een grote gemiste kans voor het vrouwenhockey. Maar de federatie is sterk, ze zullen er wel bovenop komen. Ik vrees wel dat er nu een hoop meisjes zullen stoppen.”