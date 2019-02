Ex-basketbondscoach Tony Souveryns (71) overleden Redactie

06 februari 2019

12u55

Bron: Belga Ex-basketbondscoach Tony Souveryns is afgelopen nacht overleden op 71-jarige leeftijd. Dat heeft zijn familie aan Belga bevestigd. Souvereyns was decennialang actief in het Belgische basketbal.

In de jaren 1990 was Souveryns enkele jaren bondscoach van de nationale ploeg. Hij werd nadien technisch directeur bij de nationale basketbalbond. Hij trainde ook diverse ploegen zoals Castors Braine en Leuven waarmee hij zich in 1993 tot coach van het jaar kroonde.