Evy Poppe verovert goud in slopestyle op Jeugd Olympische Winterspelen Redactie

18 januari 2020

16u00 0 Congratulations 👏💐🎉 Gefeliciteerd!



Evy Poppe @Evy_Poppe 🇧🇪@TeamBelgium

🥇 Snowboard 🏂 Women's Slopestyle



📍Leysin Park&Pipe#Lausanne2020❄️#YouthOlympics #Snowboard pic.twitter.com/aUgNHAW70f Lausanne 2020 ❄️ Winter Youth Olympic Games 🥇🥈🥉(@ lausanne2020) link

Snowboardster Evy Poppe heeft de gouden medaille behaald in de slopestylecompetitie op de Jeugd Olympische Winterspelen in Zwitserland. Het is de tweede medaille voor Team Belgium in Zwitserland. Woensdag pakte Anke Steeno goud met haar ijshockeyteam. In het ijshockey wordt op de Jeugdspelen met drie tegen drie gespeeld, met speelsters van verschillende nationaliteiten in één team.

De Jeugd Olympische Winterspelen in Lausanne, voorzien voor atleten tussen 14 en 18 jaar, eindigen volgende week woensdag.