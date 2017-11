Evi Van Acker weegt jobaanbiedingen af: “Ik wil graag en veel werken, maar het laatste wat ik wil is dat iemand mij aanneemt alleen voor mijn naam” Bart Fieremans

18u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Vlaams minister van Sport Philippe Muyters huldigde Evi Van Acker als een van de sportsters die dit jaar op een EK of WK voor ons land een medaille gehaald hebben. Meer Sport Evi Van Acker heeft de topsport nog geen moment gemist, zei ze deze namiddag in Brussel tijdens een huldiging van de medaillewinnaars op EK's en WK's dit jaar. Zeven weken na haar afscheid als profzeilster focust ze nu op de zoektocht naar een job: “Ik sta open voor bijna alles, maar labowerk zie ik niet zitten."

Van Acker is er nog niet uit wat ze echt wil. Met haar universitair diploma als bio-ingenieur en haar jarenlange ervaring in de topsport kan ze verschillende kanten uit. “Ik heb nog geen concreet plan”, zegt Van Acker. “Sport is een optie, voeding is een optie, maar ik schrijf ook graag of misschien doe ik iets totaal anders. Ik ga me professioneel laten adviseren, want ik wil niet zomaar in iets stappen. Ik ben er nu ook maar een week echt mee bezig om daar over na te denken.”

Na haar afscheid als topsportster laste Van Acker eerst enkele weken vakantie in, vorige week is ze ook verhuisd: “Ik heb efkes genoten van het leven, dat was nodig om tot rust te komen. Maar nu kan ik me heroriënteren. Veel bedrijven hebben zelf contact met me opgenomen en ik heb al gesprekken gevoerd. Ik wil graag en veel werken, maar het laatste wat ik wil is dat iemand mij aanneemt alleen voor mijn naam. Ik wil dat ze mij aannemen voor mijn kwaliteiten en dat ik iets kan doen waar ik me echt goed bij voel en dat bij mij past. Labowerk bijvoorbeeld zie ik niet zitten. Ik sta wel open voor ongeveer alles.”

Ze wil er ook nog geen concrete datum op plakken. “Ik heb nog tot eind december een contract bij Sport Vlaanderen. Maar ik kan niet stilzitten. Ik ga dus geen zes maanden wachten op een job of een sabbatjaar nemen.”

"Ik heb schrik dat ik in de 'Slimste Mens ter Wereld' in affronten ga vallen. Ik heb vijftien jaar geen televisie gezien" Evi Van Acker

In december wacht Van Acker wel nog een andere uitdaging: dan is het haar beurt om deel te nemen aan de televisiekwis De Slimste Mens ter Wereld op Vier. En dat zal misschien met meer zenuwen gepaard gaan dan een sollicitatie: “Ik weet niet waarom ze zo graag willen dat ik meedoe. Ik heb schrik dat ik in affronten ga vallen. Ik heb vijftien jaar geen televisie gezien. Ik weet heel veel over heel weinig (lacht). Ik was ook niet van plan om te studeren voor de kwis. Het enige wat ik wel ga doen is de regering uit het hoofd leren, ik wil weten wie alle ministers zijn (lacht).”