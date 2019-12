Evenepoel volgt Hazard op: “Besef dat olympische medaille nodig zal zijn om hier volgend jaar opnieuw te staan” JDK/JBE/DMM

21 december 2019

22u41 2 Sportgala Remco Evenepoel is de jongste laureaat ooit die met de trofee voor Sportman van het Jaar gaat lopen. “Het is ongelofelijk om dit als eerstejaarsprof te halen. Het is een heel bizar gevoel. Volgend jaar ga ik voor Luik, de Spelen, het WK en Lombardije. Ik hoop met een medaille in één van de twee disciplines thuis te komen.”

“Wat? Bijna 500 punten verschil met Campenaerts en co? Amai, da’s straf”, kon Evenepoel z’n verbazing niet verbergen na zijn overwinning als Sportman van het Jaar. “Zo’n kloof had ik niet verwacht. Da’s wel ‘zot’, eigenlijk. Het doet nog méér mijn mond openvallen. En maakt me nog trotser. Dit zal me nóg meer motivatie geven.”

“‘Volgend jaar wordt nóg beter’, zei ik tegen mama. Je weet niet wat dat doet met een sportman… Al die records die ik breek, overal de de jongste laureaat zijn… Niet dat dat door mijn hoofd speelt, maar als je dat te horen krijgt, denk je wel van ‘ho, er zijn heel speciale dingen aan het gebeuren’. Dan wéét je dat je dit niet mag loslaten. Het versterkt het voornemen om er een hele mooie carrière van te maken. Dat besef ik meer en meer. De ploeg gelooft in mij, steunt me daarin, ziet dat het keigoed loopt deze winter.”

Jongste ooit: “Als ‘ketje’ keek ik al naar de live van het Sportgala”

Evenepoel is met zijn overwinning de jongste Sportman van het Jaar aller tijden. “’t Is ongelooflijk hé. En echt bizar. Als jonge gast, klein ‘ketje’, keek ik al naar de live van het Sportgala en dacht ik: ‘op een dag wil ik daar ook staan’. En nu sta ik hier. Het zal pas morgen, op de terugvlucht naar Calpe, goed en wel tot me doordringen, denk ik.”

“Het is een samenloop van factoren die ervoor zorgt dat ik win, maar ik hoop toch dat mijn prestaties de doorslag hebben gegeven. Echte sportmensen weten wat het is, zo’n eerste jaar op het allerhoogste professionele niveau. Hoe hard en moeilijk het is om je daaraan aan te passen en aan de top te geraken. Ik denk dat dat naar waarde is geschat door het stempubliek.”

“Toen ik vorig jaar ‘Belofte van het jaar’ werd speelde het nog niet door mijn hoofd om nu ‘Sportman van het Jaar’ te worden. Dat is pas beginnen groeien na mijn zege in San Sebastian. Toen begon ik een paar puzzelstukken in elkaar te passen. ‘Stel dat ik nu nog goed presteer op het WK, ja dan…’ (lacht) Met de Kristallen Fiets en deze trofee zijn de laatste puzzelstukken nu gelegd. Ik ben supercontent.”

Hazard achterna: “Wat een eer”

Op de erelijst komt Evenepoel nu na Eden Hazard. Een ongelofelijk eer, vindt Evenepoel. Zeker gezien zijn verleden als voetballer. “Ik volg Eden Hazard op. Wat een eer! Hij is één van de bekendste Belgen. Een jeugdidool van mij, toen ik voetballer was. En een man waar ik nu nog steeds naar opkijk. Heel speciaal.”

“De verwachtingen zullen nu almaar stijgen, maar ik ben ook maar een mens, geen machine. Er kan altijd een slechte dag of periode bij zijn. Als dat gebeurt, zal ik de laatste zijn om te panikeren en de eerste die zegt: ‘dit kan gebeuren’. Ik ben op dat vlak realistisch genoeg. Als het slecht is, zal het negen keer op de tien aan mezelf liggen. Maar hopelijk presteer ik nu nog vijftien jaar op het hoogste niveau.”

Over volgend jaar: “Besef dat olympische medaille nodig zal zijn om hier weer te staan”

“Luik-Bastenaken-Luik, Olympische Spelen, WK, Ronde van Lombardije. Dat worden mijn vier hoofddoelen in 2020. Ik zeg niet dat ik alles ga winnen, het worden ‘piekmomenten’. Maar ik ga er alleszins alles voor doen om klaar te zijn op die momenten. Ik ken mezelf. Dit jaar ben ik twee keer op hoogtestage geweest en daarna was het prijs in twee hoofddoelen.”

“Wat dit jaar kon, moet ook in 2020 kunnen. Ik besef dat er een olympische medaille nodig zal zijn om hier volgend jaar opnieuw te staan. Daar krijg ik twee unieke kansen toe. Ik ga dus twee keer vol voor goud. Maar als ik één of een paar andere doelen kan realiseren, zal ik er ook kort bij zijn.”

Over zijn ouders: “Zij zijn de basis van alles”

Opvallend: voorlopig staan, op de Ronde van San Juan na, alleen nog maar ééndagskoersen op zijn programma. Raar, voor een ronderenner. (lacht) “Geduld. Er komen nog ‘cadeautjes’ (Ronde van de Algarve? Tirreno-Adriatico? Giro?, red.).”

Verder waren er ook woorden van dank voor zijn ouders. “Ze zijn de basis van alles. Ze weten dat ik volwassener wordt. Ze steunen mij in alles en dus het is een soort bedanking om hen hier mee naartoe te nemen. Hun zoon wordt Sportman van het Jaar en zij zijn er bij. Dat is mooi.”