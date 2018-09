Even schrikken op Ryder Cup: fan krijgt golfbal recht in het gezicht MDB

29 september 2018

13u20

Bron: Sky Sports/Daily Mail 0

Brooks Koepka schrik zich gisteren een hoedje. De 28-jarige Amerikaanse golfer was danig onder de indruk op de eerste dag van de Ryder Cup nadat hij ongewild een fan raakte. Na zijn slag belandde de golfbal in het aangezicht van een supporter waarna de vrouw neerzeeg. Volgens Sky Sports-commentator Rich Beem had de fan "een ernstige blessure net boven haar oog" opgelopen. De ongelukkige vrouw werd ter plekke verzorgd en uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig liep ze geen blijvende schade op.

Het incident had een flinke impact op Koepka. Wanneer iemand uit het publiek riep dat hij een supporter had geraakt, ontfermde de golfer zich over de vrouw. "Ze was hard aan het bloeden. Het leek dat ze recht in het oog geraakt werd dus hopelijk is er geen gezichtsverlies. Maar het is geen leuk gevoel. Ik doe het misschien vaker dan het zou mogen. Het lijkt wel dat we elke week iemand raken en het is heel ongelukkig. Je probeert het natuurlijk nooit. Het voelt echt niet goed aan. Je voelt je heel slecht. Je wilt niemand raken en al zeker niet in het gezicht. Zeker niet bij een vrouw. Het is echt geen goed gevoel." Er moest natuurlijk nog gegolfd worden. De Amerikanen kwamen 3-0 op voorsprong in de Ryder Cup, maar het Europese team sloot de eerste dag nog af met 5-3 in hun voordeel.

US golfer Brooks Koepka hit a spectator with a tee shot on the first day of the #RyderCup



For more news and video, head here: https://t.co/pfrr6LJNQ5 pic.twitter.com/4adLYdUvdp Sky News(@ SkyNews) link