Europese Spelen. Nicky Degrendele sneuvelt in halve finales keirin LPB

28 juni 2019

19u36

Belga

Nicky Degrendele heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de keirin op de Europese Spelen in Minsk. De West-Vlaamse werd vierde in haar halve finale. Enkel de beste drie van elke halve eindstrijd mogen naar de finale.

Voor Degrendele komt de uitschakeling onverwacht. De wereldkampioene van vorig jaar won eerder op de dag nog makkelijk haar reeks.

Degrendele komt nu later op de avond uit in de B-finale voor de plaatsen zeven tot twaalf.

Belgisch kwartet zevende in ploegenachtervolging

Het Belgische kwartet in de ploegenachtervolging is op de Europese Spelen als zevende en laatste geëindigd in de eerste ronde. Moreno De Pauw, Fabio Van den Bossche, Jules Hesters en Gerben Thijssen legden de zestien ronden (of 4 km) in de Minsk Arena af in 4:05.118. Daarmee waren ze twaalf seconden trager dan de Russen, die met 3:53.104 de toptijd klokten. In vergelijking met de kwalificaties voerde bondscoach Peter Pieters een wissel door. Hij verving Tuur Dens door Hesters, die donderdagavond vijfde werd in de scratch. Ondanks die wissel reden de Belgen een tragere tijd dan donderdag (4:04.974).