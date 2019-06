Europese Spelen. Geen kwartfinale voor Tan in badminton - Tafeltennismannen sneuvelen snel LPB

27 juni 2019

15u51

Artuur Peters finisht als dertiende in K1 5.000 meter

Artuur Peters is als dertiende gefinisht in de finale van de K1 5.000 meter op de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk.

Peters overschreed de finish in 23:08.947. Hij eindigde daarmee op 1:23.692 van de Hongaar Balint Kopasz. Die pakte het goud in 21:45.255 voor de Portugees Fernando Pimenta (+1.299) en de Duitser Max Hoff (+4.021). Er namen 21 kajakkers deel aan deze niet-olympische discipline.

Bij de vrouwen eindigde Lize Broekx in hetzelfde nummer als zevende. Woensdag werd de 22-jarige Artuur Peters zevende in de A-finale van de K1 1.000 meter, wél een olympische afstand.

Tan sneuvelt in achtste finales badminton

Lianne Tan (BWF 51) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het badminton op de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk. Ze verloor in twee sets van de Schotse Kirsty Gilmour (BWF 24), het derde reekshoofd. Die haalde het in 34 minuten met 21-13, 21-16. De 28-jarige Tan had zich voor de achtste finales gekwalificeerd door als tweede in haar groep te eindigen met twee zeges en een nederlaag.

Tafeltennismannen overleven eerste ronde niet

De Belgische tafeltennismannen hebben de eerste ronde van de landencompetitie op de Europese Spelen niet overleefd. Ze gingen met 3-1 onderuit tegen Kroatië. Florent Lambiet en Robin Devos verloren in de eerste wedstrijd met 3-1 (7-11, 11-5, 11-6, 11-9) van Andrej Gacina en Frane Kojic. Aansluitend haalde Cédric Nuytinck (ITTF 44) het met 3-2 (7-11, 11-7, 6-11, 11-3, 11-9) van Tomislav Pucar (ITTF 39), winnaar van brons in het enkelspel. Kroatië trok in de laatste twee duels aan het langste eind. Gacina (ITTF 76) klopte Lambiet (ITTF 97) met drie keer 11-8. Pucar zette Robin Devos (ITTF 93) opzij met 3-1 (12-10, 11-9, 5-11, 11-7). In de kwartfinales speelt Kroatië tegen Zweden.

Broekx zevende in finale K1 5.000 meter

Lize Broekx is als zevende geëindigd in de finale van de K1 5.000 meter op de Europese Spelen. De 27-jarige kajakster kwam over de finish in 26:06.078 en was daarmee ruim een minuut trager dan de Wit-Russische Maryna Litvinchuk. Die peddelde naar goud in 24:52.258. Litvinchuk werd op het podium geflankeerd door de Hongaarse Dora Bodonyi (24:53.003) en de Russin Mariana Petrusova (24:59.099). Er namen negentien kajaksters deel. Gisteren werd Broekx aan de zijde van Hermien Peters zevende in de A-finale van de K2 500 meter. In tegenstelling tot de K1 5.000 meter is dat wel een olympische discipline. Ook in de K2 500 meter won Litvinchuk goud, samen met landgenote Volha Khudzenka.