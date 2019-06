Europese Spelen. Derwael haalt finale op balk en brug, Deriks turnt allroundfinale LPB

27 juni 2019

19u38

Bron: Belga 0

Nina Derwael heeft zich zowel op de balk als de brug geplaatst voor de finale van de Europese Spelen in Minsk. Op ‘haar’ brug was de wereldkampioene tweede, op de balk eerste. Senna Deriks plaatste zich als zestiende voor de allroundfinale in de artistieke gymnastiek.

De score van Derwael op de balk bedroeg 13.600 punten, niemand deed beter. Op de brug testte de Limburgse haar nieuwe oefening, maar ze haperde even in het slot. Dat kostte punten en zo moest Derwael vrede nemen met een score van 14.433 punten. De finale wordt zondag gehouden in de Minsk Arena.

Senna Deriks begon met een foutje en 11.500 punten op de balk, gevolgd door 11.833 in de grondoefening. Afsluiten deed ze nog beter met 13.266 op de sprong en 13.533 aan de brug. Het leverde 50.132 punten op in totaal, goed voor een zestiende plaats. De beste achttien mochten richting finale van zaterdag.

Nina Derwael na kwalificaties: “Jammer van dat foutje op het einde”

“Het is echt jammer van dat foutje aan het einde. Verder voelde ik mij erg goed tijdens de hele oefening”, blikte Derwael terug op haar prestatie aan de brug. “Mijn focus lag vooral op voldoende hoog scoren voor de finale. Uit deze fout ga ik leren met het oog op de finale, ook al mag ik er niet meer te veel aan denken. Zondag in de finale moet ik een nieuwe start nemen”, aldus de 19-jarige Truiense.

Derwael is ervan overtuigd dat ze haar nieuwe, moeilijkere oefening ook foutloos kan turnen. “Ik weet heel goed waartoe ik in staat ben en dat ik de oefening perfect kan uitvoeren. De kwalificaties vind ik wel heel stresserend. Iedereen sprak al van de medailles, maar als je de finale niet haalt, kan je meteen stoppen met het daarover te hebben.”

Op de balk zette Derwael in tegenstelling tot aan de brug de hoogste score neer. “Ik wilde daar simpelweg een mooie oefening neerzetten en ik denk dat dat goed gelukt is. Afhankelijk van wat de concurrentie doet, zit er een mooi resultaat in tijdens de finale.”

Artuur Peters finisht als dertiende in K1 5.000 meter

Artuur Peters is als dertiende gefinisht in de finale van de K1 5.000 meter op de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk.

Peters overschreed de finish in 23:08.947. Hij eindigde daarmee op 1:23.692 van de Hongaar Balint Kopasz. Die pakte het goud in 21:45.255 voor de Portugees Fernando Pimenta (+1.299) en de Duitser Max Hoff (+4.021). Er namen 21 kajakkers deel aan deze niet-olympische discipline.

Bij de vrouwen eindigde Lize Broekx in hetzelfde nummer als zevende. Woensdag werd de 22-jarige Artuur Peters zevende in de A-finale van de K1 1.000 meter, wél een olympische afstand.

Tan sneuvelt in achtste finales badminton

Lianne Tan (BWF 51) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het badminton op de Europese Spelen in het Wit-Russische Minsk. Ze verloor in twee sets van de Schotse Kirsty Gilmour (BWF 24), het derde reekshoofd. Die haalde het in 34 minuten met 21-13, 21-16. De 28-jarige Tan had zich voor de achtste finales gekwalificeerd door als tweede in haar groep te eindigen met twee zeges en een nederlaag.

Tafeltennismannen overleven eerste ronde niet

De Belgische tafeltennismannen hebben de eerste ronde van de landencompetitie op de Europese Spelen niet overleefd. Ze gingen met 3-1 onderuit tegen Kroatië. Florent Lambiet en Robin Devos verloren in de eerste wedstrijd met 3-1 (7-11, 11-5, 11-6, 11-9) van Andrej Gacina en Frane Kojic. Aansluitend haalde Cédric Nuytinck (ITTF 44) het met 3-2 (7-11, 11-7, 6-11, 11-3, 11-9) van Tomislav Pucar (ITTF 39), winnaar van brons in het enkelspel. Kroatië trok in de laatste twee duels aan het langste eind. Gacina (ITTF 76) klopte Lambiet (ITTF 97) met drie keer 11-8. Pucar zette Robin Devos (ITTF 93) opzij met 3-1 (12-10, 11-9, 5-11, 11-7). In de kwartfinales speelt Kroatië tegen Zweden.

Broekx zevende in finale K1 5.000 meter

Lize Broekx is als zevende geëindigd in de finale van de K1 5.000 meter op de Europese Spelen. De 27-jarige kajakster kwam over de finish in 26:06.078 en was daarmee ruim een minuut trager dan de Wit-Russische Maryna Litvinchuk. Die peddelde naar goud in 24:52.258. Litvinchuk werd op het podium geflankeerd door de Hongaarse Dora Bodonyi (24:53.003) en de Russin Mariana Petrusova (24:59.099). Er namen negentien kajaksters deel. Gisteren werd Broekx aan de zijde van Hermien Peters zevende in de A-finale van de K2 500 meter. In tegenstelling tot de K1 5.000 meter is dat wel een olympische discipline. Ook in de K2 500 meter won Litvinchuk goud, samen met landgenote Volha Khudzenka.