Europese Spelen. Degrendele strandt in achtste finale sprint: “Niet super, niet slecht” Bart Fieremans in Minsk/redactie

29 juni 2019

20u05

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 2

Op de sprint kan Nicky Degrendele minder haar stempel drukken dan in het keirin: vandaag was op de Velodrome in Minsk de achtste finale het eindstadion. In de herkansing met de Oekraïense Olena Starikova en de Britse Katy Louise Marchant finishte ze als derde.

“Het is jammer dat ik niet nog een ronde verder ben geraakt, maar het is wat het is. Ik vond het niet super, maar ook niet slecht”, zo beoordeelde Degrendele haar sprintnummers na een lange competitiedag. In de kwalificaties ‘s ochtends was ze als derde geëindigd. In de 32ste finales versloeg ze de Britse Sophie Capewell. In de zestiende finales bleek Starikova sterker, maar passeerde Degrendele via de Poolse Nikola Sibiak naar de volgende ronde. Maar in de achtste finale verloor ze tegen de Française Mathilde Gros en in de herkansing: “Ik heb in bepaalde ritten enkele fouten gemaakt en het belangrijkste is dat ik daaruit leer”, aldus Dergendele: “Ik ga de sprint naast het keirin blijven doen en hoop in de sprint te blijven groeien.”

Degrendele verlegt de focus na deze Spelen op de voorbereiding richting het EK in Apeldoorn half oktober: “Dat EK is nog veel te ver om te zeggen dat ik nu in de problemen zou zitten. Er is nog zoveel werk te doen en ik kan nog zoveel groeien. Het EK is ook niet het belangrijkste doel dit seizoen. Het WK en de Olympische Spelen zijn de hoofddoelen. Het WK is nog acht maanden ver. Ik ga dus gewoon chill voortwerken.”

Jimmy Verbaeys eindigt op 16de plaats in allroundfinale

Turner Jimmy Verbaeys is op de 16de plaats geëindigd in de allroundfinale op de Europese Spelen in Minsk. Hij verzamelde 78.431 punten. De Rus David Belyavskiy (85.465) behaalde de gouden medaille.

In de finale met de beste 18 uit de kwalificaties opende de 24-jarige Verbaeys aan de ringen met een score van 11.966 punten. Na de sprong (13.766), de brug (13.466), de rekstok (12.400), de grond (13.733) en het paard met bogen (13.100) kwam hij uit op 78.431 punten. Donderdag werd Verbaeys 17de in de kwalificaties met 78.832 punten.

Gerben Thijssen wordt tiende in individuele achtervolging

Baanwielrenner Gerben Thijssen is uitgeschakeld in de kwalificaties van de individuele achtervolging. De 21-jarige Thijssen legde de 16 ronden, goed voor 4.000 meter, af in 4:33.117. Daarmee werd hij tiende op elf deelnemers.

Thijssen werd gisteren achtste in de puntenkoers. Met de Belgische ploeg geraakte hij niet voorbij de eerste ronde van de ploegenachtervolging.

Tuur Dens wordt 13de op de kilometer

Baanwielrenner Tuur Dens (19) is dertiende (op veertien deelnemers) geworden in de kwalificaties van de kilometer op de Europese Spelen in Minsk. Dens klokte 1:04.068. Hij kwam ruim twee seconden tekort om zich bij de eerste acht te scharen. Die werken later op de dag de finale af. Met België nam Dens ook deel aan de ploegenachtervolging. Gisteren eindigden de Belgen op de zevende en laatste plaats.