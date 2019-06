Europese Spelen. Degrendele naar achtste finales sprint - Thijssen voorlaatste in achtervolging Redactie

29 juni 2019

17u38

Bron: Belga 0

Jimmy Verbaeys eindigt op 16de plaats in allroundfinale

Turner Jimmy Verbaeys is op de 16de plaats geëindigd in de allroundfinale op de Europese Spelen in Minsk. Hij verzamelde 78.431 punten. De Rus David Belyavskiy (85.465) behaalde de gouden medaille.

In de finale met de beste 18 uit de kwalificaties opende de 24-jarige Verbaeys aan de ringen met een score van 11.966 punten. Na de sprong (13.766), de brug (13.466), de rekstok (12.400), de grond (13.733) en het paard met bogen (13.100) kwam hij uit op 78.431 punten. Donderdag werd Verbaeys 17de in de kwalificaties met 78.832 punten.

Lees er HIER meer over

Degrendele stoot door in de sprint

Nicky Degrendele heeft zich geplaatst voor de achtste finales in de sprint. De 22-jarige West-Vlaamse werd in eerste instantie verslagen door de Oekraïense Olena Starikova en moest daardoor via de herkansingen van de zestiende finales passeren. Daarin nam ze makkelijk de maat van de Poolse Nikola Sibiak. De achtste finales vinden later vanavond plaats. Indien ze opnieuw doorstoot, gaat het vervolg van de competitie morgen door.

De wereldkampioene keirin van 2018 moest zich gisteren in Minsk nog tevreden stellen met een teleurstellende zevende plaats in die discipline.

Gerben Thijssen wordt tiende in individuele achtervolging

Baanwielrenner Gerben Thijssen is uitgeschakeld in de kwalificaties van de individuele achtervolging. De 21-jarige Thijssen legde de 16 ronden, goed voor 4.000 meter, af in 4:33.117. Daarmee werd hij tiende op elf deelnemers.

Thijssen werd gisteren achtste in de puntenkoers. Met de Belgische ploeg geraakte hij niet voorbij de eerste ronde van de ploegenachtervolging.

Tuur Dens wordt 13de op de kilometer

Baanwielrenner Tuur Dens (19) is dertiende (op veertien deelnemers) geworden in de kwalificaties van de kilometer op de Europese Spelen in Minsk. Dens klokte 1:04.068. Hij kwam ruim twee seconden tekort om zich bij de eerste acht te scharen. Die werken later op de dag de finale af. Met België nam Dens ook deel aan de ploegenachtervolging. Gisteren eindigden de Belgen op de zevende en laatste plaats.