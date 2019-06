Europese Spelen (28/06). Thijssen achtste in puntenkoers - Degrendele wint B-finale voor zevende plaats in keirin LPB/XC

28 juni 2019

21u25

Belga

Gerben Thijssen achtste in puntenkoers

Gerben Thijssen is met acht punten achtste geworden in de puntenkoers op de Europese Spelen in Minsk. De Griek Christos Volikakis, donderdag ook al winnaar van de scratch , won met 45 punten. De Nederlander Jan Van Schip (38 ptn) werd tweede, de Rus Dmitrii Mukhomediarov (25) derde.

Gilke Croket zestiende op de scratch, goud voor Nederlandse Kirsten Wild

Baanwielrenster Gilke Croket is zestiende en laatste geëindigd in de finale van de scratch tijdens de Europese Spelen in Minsk. De Nederlandse Kirsten Wild was de beste.

De Russin Diana Klimova reed lange tijd in de aanval tijdens de scratch, maar in de laatste ronde werd ze gegrepen. De Nederlandse Wild ging Klimova op topsnelheid voorbij en kon niet meer worden bijgebeend in de spurt. De tweevoudige wereldkampioene ging de Italiaanse Martina Fidanza en de Wit-Russische Hannah Tserah vooraf.

Donderdag was Croket al als zestiende gefinisht in de puntenkoers. Zaterdag neemt ze nog deel aan het omnium.

Nicky Degrendele wint B-finale voor zevende plaats in keirin

Nadat ze verrassend in de halve finales van de keirin uitgeschakeld werd, heeft Nicky Degrendele wel de B-finale om de zevende plaats gewonnen op de Europese Spelen in Minsk. In de A-finale legde de Litouwse Simona Krupeckaite op goud beslag. Het zilver ging naar de Nederlandse Shanne Braspennincx, het brons naar de Russische Daria Shmeleva.

Degrendele: “Ik wilde geen risico’s nemen”

Nicky Degrendele was een van de favorieten op de keirin bij de Europese Spelen in Minsk, maar ze moest vrede nemen met de zevende plaats. De wereldkampioene van 2018 werd naar de B-finale verwezen, die ze weliswaar won. “Een klein secondje onoplettendheid, een klein foutje en de wedstrijd gaat een heel andere kant op”, deed Degrendele het verhaal van haar halve finale, waarin ze het niet tot in de A-finale schopte. De 22-jarige baanwielrenster vermeed in de nasleep van een zware val vorig jaar de grote gevaren, en focust zich vooral op het EK in Apeldoorn “Ik wilde geen risico’s nemen, die ik wel op een EK of WK zou nemen. Hier een medaille winnen zou fijn zijn, maar deze Europese Spelen betekenen voor mij minder dan pakweg een wereldbeker.”

Belgisch kwartet zevende in ploegenachtervolging

Het Belgische kwartet in de ploegenachtervolging is op de Europese Spelen als zevende en laatste geëindigd in de eerste ronde. Moreno De Pauw, Fabio Van den Bossche, Jules Hesters en Gerben Thijssen legden de zestien ronden (of 4 km) in de Minsk Arena af in 4:05.118. Daarmee waren ze twaalf seconden trager dan de Russen, die met 3:53.104 de toptijd klokten. In vergelijking met de kwalificaties voerde bondscoach Peter Pieters een wissel door. Hij verving Tuur Dens door Hesters, die donderdagavond vijfde werd in de scratch. Ondanks die wissel reden de Belgen een tragere tijd dan donderdag (4:04.974).