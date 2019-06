Europese recordjacht gaat voort in Talence: Thiam verbetert nu ook BR verspringen Valerie Hardie in Frankrijk

23 juni 2019

11u38 36 Atletiek Nafi Thiam is de tweede dag van de Décastar in Talence uit-sté-kend begonnen: met een Belgisch record in het verspringen. Zo blijft de olympische, wereld- en Europees kampioene helemaal in de running voor het Europese record.

Twee weken terug sprong Nafi Thiam in Leiden al het 23 jaar oude Belgisch record van Sandrine Hennart (6m63) maar omdat de wind daar te hard (+4,1 m/s) in het voordeel waaide, kon dat BR niet gehomologeerd worden. Vandaag bleef de wind wél reglementair onder de grens van 2m/s (+1,6 m/s) en bij haar tweede poging was het raak voor de Naamse atlete: 6m67, meteen ook vijf centimeter beter dan haar vorige PR. Bij haar eerste sprong was Thiam slecht uit aan de plank uitgekomen - ze paste snel haar merktekens op de piste aan, met het bekende resultaat. Nog één poging had Thiam nog om alles uit de kast te halen maar bij een lichte tegenwind (-0,5 m/s) bleef ze steken op 6m37.

Met een score van 5.195 punten blijft Thiam zo 112 punten voor op schema van haar eigen PR uit 2017 (7.013 ptn) en ook 94 punten op dat van het Europese record van Carolina Klüft (7.032 ptn). Afwachten of Thiam haar fenomenale zevenkamp in Talence - ze zit al aan drie PR’s -, die ze ook leidt, straks om 14u14 kan doortrekken in het speerwerpen, traditioneel haar sterkste nummer. Vorig jaar in Götzis was dat evenwel de proef waar Thiam het Europese record uit handen gaf.

Thomas Van der Plaetsen, die kan dan weer blijven hopen op een ticket voor het WK atletiek in Doha want de 28-jarige Europese kampioen van 2016 begon niet slecht aan de tweede dag. Op de 110m horden finishte hij in een aanvaardbare 14.95, terwijl hij de discus bij zijn tweede en beste poging 46m23 smeet. Van der Plaetsen blijft zo wel 92 punten boven zijn PR van Rio 2016 (8.332 ptn) maar het opent wel perspectieven om onder het WK-minimum van 8.200 punten te blijven. Voor hem staat nu het polsstokspringen op het programma, meestal zijn beste proef.