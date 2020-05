Europese kampioen veldlopen staat vier jaar aan de kant met dopingschorsing XC

14 mei 2020

13u10

Bron: Belga 0 Meer sport De Zweed Robel Fsiha, de regerende Europese kampioen veldlopen, heeft van het Zweedse antidopingagentschap een schorsing van vier jaar gekregen. Dat werd vandaag bekendgemaakt.

De tot Zweed genaturaliseerde Eritreeër leverde op 25 november bij een controle in Ethiopië een positief plasje af. Een maand later pakte hij verrassend goud op het EK in Lissabon. De nu 24-jarige Fsiha haalde het in Portugal voor de Turk Aras Kaya en de Italiaan Yemaneberhan Crippa. Soufiane Bouchikhi was er beste Belg op een zevende plaats, Isaac Kimeli werd achtste. Later bleek ook zijn B-staal positief, waardoor hij zijn Europese titel meer dan waarschijnlijk zal moeten afstaan.

In februari werd hij al voorwaardelijk geschorst nadat zijn positieve dopingplas aan het licht was gekomen. "Robel Fsiha is geschorst van 5 februari 2020 tot 4 februari 2024", zo bekent Ake Thimfors, de voorzitter van de Zweedse antidopingcommissie. "Dat werd op 11 mei unaniem beslist. Analyse van de stalen toonde immers de aanwezigheid van kunstmatig testosteron in het lichaam aan."

Fsiha heeft nu nog tot 1 juni de tijd om eventueel beroep aan te tekenen. In februari ontkende hij in een interview met de Zweedse krant Expressen doping te hebben gebruikt. "Ik heb enkel een medicament tegen verkoudheden ingenomen", zo klonk het toen. "Van doping weet ik niets."

Lees ook: Europees kampioen veldlopen betrapt op doping