Europees kampioene! Nina Derwael pakt andermaal goud op de brug met ongelijke leggers MDB

05 augustus 2018

16u28 0 Meer Sport Nina Derwael heeft haar Europese titel op de brug met ongelijke leggers met verve verdedigd. Ook dit jaar pakte de 18-jarige gymnaste het goud op het EK turnen. Met de perfecte oefening.

The defending Champion retains her crown! Well done, Nina Derwael! pic.twitter.com/3BEgC0gkv5 UEG(@ UEGymnastics) link

Foutloos parcours van Nina Derwael, daar in Glasgow. De bronzen medaille van het WK werkte haar oefening uitstekend af met uiteraard de kenmerkende Derwael-beweging. Ook de afsprong was nagenoeg perfect. Toch werd de 18-jarige gymnaste maar karig beloond met een totale score van 14.733. Zodat het nog nagelbijten werd totdat de laatste oefening werd afgewerkt.

De jury trok de strenge lijn echter ook voor de andere turnsters door. De moeilijkheidsgraad van de oefening van Derwael lag het hoogst en daar konden haar concurrentes niet aan tippen. Haar gevaarlijkste tegenstandster Jonna Adlerteg kwam met 14.533 nog het dichtst in de buurt. De Zweedse kaapte zo de zilveren medaille weg voor de neus van de Russische Angelina Melinkova (14.336).

Op die manier deed Derwael haar kunststukje van vorig jaar nog eens dunnetjes over. In 2017 pakte ze nog de eerste Belgische gouden medaille op een EK turnen. Nu kan ze er een tweede gouden plak bij hangen. Het is de tweede Belgische medaille in Glasgow, de eerste gouden. Eerder won baanwielrenster Jolien D'hoore vrijdag brons in de scratch.

Nina Derwael is EUROPEES KAMPIOEN! #ec2018 #themoment Gymfed(@ gymfed) link

