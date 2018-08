Europees kampioen Toma Nikiforov blesseert op Grand Prix judo in Boedapest zich en is onzeker voor WK Redactie

12 augustus 2018

18u20

Bron: Belga 0 Meer Sport Europees judokampioen Toma Nikiforov (-100 kg) heeft zich vandaag geblesseerd op de Grand Prix Judo van Boedapest tijdens zijn tweede gevecht van de dag tegen de Rus Merab Margiev. Zijn deelname aan het wereldkampioenschap, dat van 20 tot 27 september in Bakoe wordt georganiseerd, komt hierdoor in het gedrang.

Nikiforov (IJF-4) sukkelt al langer met een blessure aan de rechterknie, waardoor hij dit seizoen een competitiestop inlaste om de knie rust te gunnen. De Grand Prix van Boedapest was een laatste test in het vooruitzicht van het WK. De Schaarbekenaar begon in Boedapest met een gemakkelijke zege tegen de Serviër Filip Djinovic (IJF-261), die in de Hongaarse hoofdstad zijn debuut maakte op de World Tour. Binnen de minuut stond er een waza-ari en ippon op het scorebord. In het tweede gevecht, tegen de nummer vijf van Rusland, Merab Margiev (IJF-58), liep het na anderhalve minuut dramatisch af: Margiev scoorde niet alleen de winnende ippon, maar Europees kampioen Nikoforov stapte hinkend van de tatami omdat hij zich opnieuw blesseerde aan de rechterknie. Maandag moet medisch onderzoek uitwijzen of hij volgende maand naar het WK kan.

Sophie Berger (IJF-89) kwam in Boedapest bij de -78 kg niet verder dan een eerste kamp tegen de Russin Aleksandra Babintseva (IJF-41). De Russische scoorde eerst een waza-ari en maakte het na 3:10 af met een ippon.