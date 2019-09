Europees kampioen Koen Naert loopt in december marathon van Fukuoka Redactie

17 september 2019

19u51 0 Atletiek Koen Naert kiest voor zijn tweede marathon van 2019 voor het Japanse Fukuoka. Dat maakte de Europese kampioen bekend in een persbericht. Eerder dit jaar liep hij in Rotterdam naar een persoonlijk record van 2u07:39.

In voorbereiding op de olympische marathon van Tokio wil Naert al eens op verkenning gaan in Japan. De marathon van Fukuoka is een Gold Label Race, de op één na hoogste marathoncategorie, na de World Majors. De wedstrijd werd in Europa vooral bekend toen de Noor Sondre Moen er in 2017 het Europees record verbeterde, een record dat inmiddels op naam van Mo Farah (2u05:11) staat.

"In de zomermaanden is er niet echt veel keuze in wegwedstrijden en de trainingen begonnen lang aan te slepen. Door de combinatie met vermoeidheid heb ik enkele kwaaltjes opgelopen die mijn voorbereiding even hebben onderbroken", blikt Naert terug op de afgelopen maanden op training. "Een overbelasting in mijn linkervoet en de achillespees die opspeelt hebben ervoor gezorgd dat ik noodgedwongen even alternatief aan het werk moest. De kwaaltjes zullen waarschijnlijk een kleine invloed hebben op mijn voorbereiding voor Fukuoka, maar het zal mijn lichaam ten goede komen richting Tokio 2020."

Naert verkiest Fukuoka boven het WK marathon in Doha. Ook Belgisch recordhouder Bashir Abdi past voor Doha. Hij loopt op 13 oktober de marathon van Chicago.