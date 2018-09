Europa buigt achterstand om in 5-3 voorsprong op eerste dag Ryder Cup DMM

28 september 2018

20u40

Bron: Belga 0 Meer Sport Het Europese team heeft na een knappe remonte een 5-3 voorsprong bij elkaar gegolfd na dag één in de 42e editie van de Ryder Cup, die plaatsvindt op de Golf National in het Franse Guyancourt nabij Parijs.

In de Fourballs-wedstrijden stonden de Europeanen aanvankelijk in drie van de vier confrontaties aan de leiding. De wedstrijd kantelde en de Amerikanen sloten de eerste sessie af met een 3-1 voorsprong. Enkel de Engelsman Tommy Fleetwood, vorig jaar winnaar van de Open de France, en de Italiaan Francesco Molinari, de regerende kampioen in het Open Championship, konden voor Europa een punt scoren tegen Tiger Woods en Patrick Reed. Vooral de Noord-Ier Rory McIlroy, één van de speerpunten van de Europese ploeg liet het afweten.

Tijdens de Fourballs-partijtjes geraakte overigens een supporter lichtgewond. De Amerikaan Brooks Koepka sloeg een golfbal bij de zesde hole helemaal links van de fairway. De golfbal kwam in de menigte terecht tegen het gezicht van een vrouw, die afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis. "De bal botste recht tegen haar oog. Gelukkig is ze haar zicht niet verloren", reageerde Koepka, die de vrouw opzocht om zijn excuses aan te bieden.

In de Foursomes-discipline, waarin twee spelers elk om beurt met één en dezelfde bal moeten spelen tot de bal in de hole verdwijnt, namen de Europeanen een vliegende start. Na acht holes stonden de vier Europese teams op voorsprong. De Amerikanen slaagden er maar niet in een vuist te maken en verloren hun vier Foursomes-duels met afgetekende cijfers.

"Het was een moeilijke voormiddag", verklaarde de Europese ploegkapitein Thomas Bjorn. "We hebben deze middag de koppen even bij elkaar gestoken en de spelers wilden er absoluut voor gaan. De ploeg hangt heel goed aan elkaar en dat hebben ze deze namiddag bewezen. Er is echter nog niets gewonnen, de Ryder Cup is een marathon."

Zaterdag staan er op de tweede dag opnieuw vier Fourballs- en vier Foursomes-wedstrijden op het programma.

Stand na eerste dag:

Europa - Verenigde Staten 5-3

Uitslagen Fourballs:

Verenigde Staten - Europa 3-1

B. Koepka/T. Finau (VSt) verslaan J. Rose (Eng)/Jon Rahm (Spa) met 1up

D. Johnson/R. Fowler (VSt) verslaan R. McIlroy (NIe)/T. Olesen (Den) 4&2

T. Fleetwood (Eng)/F. Molinari (Ita) verslaan T. Woods/P. Reed (VSt) 3&1

J. Spieth/J. Thomas (VSt) verslaan P. Casey (Eng)/T. Hatton (Eng) 1up

Uitslagen Foursomes:

Europa - Verenigde Staten 4-0

H. Stenson (Zwe)/J. Rose (Eng) verslaan R. Fowler/D. Johnson (VSt) met 3&2

I. Poulter (Eng)/R. McIlroy (NIe) verslaan B. Watson/W. Simpson (VSt) 4&2

A. Noren (Zwe)/S. Garcia (Spa) verslaan P. Mickelson/B. DeChambeau (VSt) 5&4

F. Molinari (Ita)/T. Fleetwood (Eng) verslaan T. Woods/P. Reed (VSt) 5&4

