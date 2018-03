EuroCup eindigt voor Kim Mestdagh en Salamanca in halve finale Redactie

28 maart 2018

23u21

Bron: Belga 0 Meer Sport Kim Mestdagh is er vanavond niet in geslaagd zich met het Spaanse Salamanca te plaatsen voor de halve finale van de FIBA EuroCup basket. Salamanca won in eigen huis met 57-55 van het Turkse Galatasaray, maar kwam vijf punten tekort. De heenwedstrijd in Turkije was op 69-62 geëindigd.

Bij de rust stond het 31-26 voor Salamanca. Die voorsprong konden de Spanjaarden zo goed als de hele wedstrijd vasthouden. In het laatste kwart kwam er verschillende keren de kans om de kloof uit te bouwen tot zeven of acht punten, maar telkens sloegen de zenuwen toe. In het slot kwam Galatasaray uiteindelijk nog tot op twee punten.

Mestdagh kende zelf geen al te beste dag. In de heenwedstrijd was ze nog goed voor twaalf punten en vijf rebounds, maar vandaag eindigde ze de wedstrijd met bijna enkel nulletjes achter haar naam. Ze kwam in totaal veertien minuten in actie.

Ook in de tweede halve finale, op donderdag, staat een Belgische. Hind Ben Abdelkader verdedigt dan met het Turkse Hatay een voorsprong van twintig punten tegen het Italiaanse Venetië.