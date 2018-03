Euro Hockey League: Dragons zwaar onderuit tegen Bloemendaal Werner Thys

31 maart 2018

20u08 1 Meer Sport Het zijn Herakles en Racing Brussel die morgen in Rotterdam strijden voor een plek in de Final 4 van de Euro Hockey League. Landskampioen Dragons kon niet voor een Belgische drie op drie zorgen. Tegen het gereputeerde Bloemendaal werd het een zeer zware 8-0 nederlaag. Bloemendaal scoorde vier velddoelpunten.

Het gaat hard in Rotterdam, @khcdragons kijkt intussen tegen een 0-8 achterstand aan. 😮 #EHL #KO16 pic.twitter.com/mK7MEyHYPv Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Met Bloemendaal kreeg Dragons van de Belgische teams veruit de zwaarste loting voorgeschoteld. Net als in 2013 (2-0 in finale) en 2015 (4-3 in kwartfinale) struikelde de Belgische landskampioen tegen de Nederlanders, maar deze keer konden de spelers van coach Jean Willems helemaal geen vuist maken.

In een gesloten eerste kwart namen beide teams geen risico’s en was er amper dreiging. Bij de start van het tweede kwart kon Florent Van Aubel een voorzet net niet goed genoeg deviëren en op de tegenaanval was Bloemendaal meteen efficiënt. Doelpuntenmaker: Australisch hockeyicoon Jamie Dwyer, 39 jaar en vijf keer FIH-speler van het jaar. Dragons keek meteen tegen een 2-0 achterstand aan want om attractiever hockey te bevorderen tellen velddoelpunten op deze Euro League dubbel.

Acht minuten later werd het helemaal benard voor Dragons toen Roel Bovendeert opnieuw een veldgoal lukte en Bloemendaal dus met een 4-0 voorsprong ging rusten. Dragons speelde helemaal niet zoals in de grote dagen – ze kwamen amper tot kansen en acteerden veel te slordig en te ongecontroleerd – en dan is er tegen een team van het kaliber als Bloemendaal geen beginnen aan. Reeds in het derde kwart zorgde Bloemendaal, met opnieuw twee velddoelpunten telkens via Bovendeert, voor de genadeschoten (8-0).

Voor wereldspeler van het jaar Arthur Van Doren, die met een gele kaart ook nog eens tien minuten aan de kant moest, was dit meteen de laatste Europese wedstrijd voor Dragons. Vanaf volgend seizoen verdedigt hij de kleuren van … Bloemendaal.

Vrijdag plaatsten Herakles en Racing Brussel zich dus wel voor de kwartfinale van deze Euro Hockey League. Vooral de prestatie van EHL-debutant Herakles was opmerkelijk. Op basis van een sterke organisatie en efficiënte tegenaanvallen werd de club uit Lier vorig seizoen vicekampioen en mocht zo rechtstreeks naar de achtste finale van de EHL. Die succesformule bleek ook te werken tegen het ervaren Spaanse Terrassa. Beide teams maakten twee doelpunten, maar de goals van Herakles – via Jacob Smith en Louis Hottlet - waren velddoelpunten en die tellen dus dubbel: 4-2.

Logisch dat de Spaanse kampioen het nieuwe scoresysteem niet positief onthaalde. Binnen de hockeywereld zijn de reacties trouwens lauw omtrent deze nieuwigheid. “Een doelpunt is een doelpunt en kan nooit voor twee tellen”, klinkt het bijna unaniem. Hockey staat gekend als een zeer innovatieve sport, denken we onder andere maar aan de video-referral en de self-pass, maar een veldgoal voor twee doelpunten laten tellen lijkt nu toch een brug te ver.

Dat maakt uiteraard de zaak van het enthousiaste Herakles niet, dat in kwartfinale met Real Club de Polo opnieuw een Spaanse opponent in de ogen kijkt. Polo, waar de Belg Maxime Plennevaux in de spits speelt, hanteert zowat dezelfde spelstijl als Terrasa, maar wordt momenteel wel een stuk hoger ingeschat. Herakles beschikt echter over genoeg kwaliteit – met onder andere Red Lions Nicolas de Kerpel en Amaury Keusters, Nieuw-Zeelanders Nick Haig, Robert Creffer en Jacob Smith, Spanjaarden Antonio Sanz del Campo en Tanausu Perez én een pak jongeren uit eigen kweek – om opnieuw voor stuntwerk te zorgen.

Voor Racing Brussel, het team van de Belgische internationals Tom Boon, Cedric Charlier, Augustin Meurmans en ex-Red Lions kapitein Jérôme Truyens, werd het in achtste finale een gezondheidswandeling tegen het Russische Kazan. Na vier velddoelpunten en één strafcorner stonden na zestig minuten droge 9-0 cijfers op het scorebord. Van de zestien deelnemende teams in Rotterdam is Kazan trouwens de enige ploeg die alle elf edities van de EHL meemaakte. Meer dan een vast jaarlijks tripje is het niet voor de Russen, want verder dan de achtste finale kwamen ze nog nooit. In de aanloop naar de zware kwartfinale tegen het Utrechtse Kampong verspeelde Racing dus niet veel energie. In een duel tussen de twee laatste laureaten van de EHL won Kampong in achtste finale met 1-0 van titelverdediger Rot-Weiss Keulen. Racing haalde de laatste weken in de vaderlandse competitie niet het allerbeste niveau en zal alleszins moeten pieken om Kampong uit de Final 4 te houden.

De winnaars van de kwartfinales mogen dus naar de Final 4 (weekend van 26 en 27 mei). Zo goed als zeker wordt die eindfase op het terrein van Bloemendaal afgewerkt.

De eerste punten zijn voor Bloemendaal, 0️⃣-2️⃣! 🇳🇱 #EHL #KO16 pic.twitter.com/9k0Cp73Sb3 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Bloemendaal verdubbelt de voorsprong! 💥 Het ziet er niet goed uit voor Dragons... #EHL #KO16 pic.twitter.com/SE4u1sNK03 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Uitslagen achtste finales:

Real Club de Polo – Holcombe 7-4

Herakles – Terrassa 4-2

Racing Brussel – Dinamo Kazan 9-0

Kampong – Rot-Weiss Keulen 1-0

Saint Germain – Three Rock Rovers 3-2

Uhlenhorst Mülheim – Racing Club de France 3-0

Rotterdam – Mannheimer 4-4 (shoot-outs 5-4)

Bloemendaal – Dragons 8-0

Programma kwartfinales:

Zondag:

15 uur: Racing Brussel – Kampong

17.15 uur: Herakles – Real Club de Polo

Maandag:

13.45 uur: Bloemendaal - Saint Germain

16 uur: Rotterdam - Uhlenhorst Mülheim