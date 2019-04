Ethiopiërs Abrha Milaw en Gelete Burka winnen marathon van Parijs XC

14 april 2019

De Ethiopiërs hebben de 43ste marathon van Parijs gedomineerd. Bij de mannen ging de zege naar Abrha Milaw in 2u07:05. Zijn landgenote Gelete Burka was de beste vrouw in 2u22:48.

Milaw versnelde na 39 km en had aan de streep 19 seconden voorsprong op zijn landgenoot Asifa Mengistu. De Keniaanse tweevoudige titelverdediger Paul Lonyangata werd vijf seconden later derde.

Burka, vicewereldkampioene in 2015 op de 10.000 m, snelde naar winst voor haar landgenotes Azmera Gebru (2u22:53) en Azmera Abreha (2u23:36).

Het wedstrijdrecord in de Franse hoofdstad staat sinds 2014 op naam van de Ethiopiër Kenenisa Bekele en bedraagt 2u05:03. De Keniaanse Purity Rionoripo liep in 2017 2u20:55 en is daarmee recordhoudster bij de vrouwen.