Ervaring op cruciale momenten doorslaggevend: BC Oostende verliest van Sassari Speeldag 3 Champions league: Dinamo Sassari 90 – BC Oostende 71 John Loncke

31 oktober 2019

11u20 1 Basketbal Landskampioen Oostende is er niet in geslaagd om bij de Italiaanse topclub Dinamo Sassari te stunten. De ploeg met ex-BCO’er McLean was daarvoor net iets te ervaren, wat op de cruciale momenten dan ook doorslaggevend was. De beschamende afwerking vanop de vrijworplijn (6/17 of 35%) buiten beschouwing gelaten, leverde de jonge Oostende ploeg een bevredigende prestatie af. In de stand staan ze naast Holon (Israël) en Torun (Polen) op een gedeelde vijfde stek. De eerste vier gaan door naar de volgende ronde.

De Palaserradimigni zaal was voor deze midweekpartij bijna volledig volgelopen. De huidige Fiba Eurocup-winnaar, doet het in de hoog aangeschreven Italiaanse competitie momenteel uitstekend en staat na het ongeslagen Virtus Bologna op een mooie tweede stek . Met hun ervaren en fysiek sterke kern, met heel wat ex-Euroleague spelers, konden ze het jonge Oostende wel een serieus pijn doen.

Na een moeilijk eerste quarter waarin Dusan Djordjevic als enige Oostendenaar met 8 punten in de beginfase de bordjes in evenwicht hield, waren het alsnog de vaak wervelende Italianen die een eerste serieuze kloof realiseerden (32-17).

“Onze andere vaste waarden zoals Thompson, Angola en McIntosch werden aanvallend vakkundig beperkt. Het was zoeken naar een manier om hun ritme te breken en zelf enkele vlotte aanvallen succesvol af te ronden. In het begin van het tweede quarter vonden we voor even de juiste set-up. In het zicht van de rust kregen we echter een nieuwe run te verwerken. Elke misser werd aan de andere kant genadeloos afgestraft. Zij gebruikten al het toelaatbare om onze aanval voortijdig te stoppen. Aan de andere kant wordt er hen vaak te weinig in de weg gelegd”, mijmerde coach Gjergja.

Iets na de rust verscheen de twintiger al meteen op het bord (58-35). Center Thompson vond echter zijn tweede adem en kon eindelijk zijn rechtstreekse bewaker, de 2m13 grote Miro Bilan, van antwoord dienen. Met 9 punten maakte hij de Oostendse hoop voor even terug levendig (60-50). Zijn 3/10 aan vrijworpen waren echter een pijnpunt die de volledige ploeg (6/17) met zich meedroeg. Aan de andere kant bleven de slordigheden uit en met een buzzerbom gaf topscoorder Bilan Oostende de doodsteek (72-58). “Naast de horrorcijfers vanop de vrijworplijn misten we enkele simpele inleggers. Dit betaal je tegen een ervaren ploeg als deze meteen cash. Ze duwden nog even het gaspedaal wat dieper in, wat hen in een mum van tijd terug naar de twintiger bracht (83-63). Het is en blijft een leerschool voor deze jonge gasten. In een groep, waar bijna iedereen elkaar waard is, moeten we elke keer opnieuw uit onze fouten leren. We kijken niet waar we in de rangschikking terecht komen, maar wel naar wat we hebben opgestoken of bijgeleerd. Op de cruciale momenten kun je niet wegsteken dat er iemand het veelvoud van een ander waard is. Ook het fysieke verschil is niet altijd te compenseren. Ik ben fier op hoe mijn jongens op die slechte start gereageerd hebben. Voor hetzelfde geld krijg je er hier veertig rond je oren. Elke minuut die we in deze Europese competitie spelen moet op volle kracht zijn. Wat de score ook is, het is de ervaring die doorslaggevend is. Jongens als Sylla, Buysse, Van der Vuurst en Buysschaert moeten daarbij heel snel nieuwe zaken leren en vasthouden. Indien ze dit niet doen, dan gaan ze voor zichzelf moeilijke momenten tegemoet “, aldus coach Gjergja.

Oostende heeft dit weekend geen wedstrijd. Het ontvangt volgende dinsdag BC Lietkabelis uit Litouwen.