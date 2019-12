Eruit op zijn 44ste verjaardag: Ding klopt O’Sullivan in UK Championship LPB

Bron: Belga 0 Snooker Ronnie O'Sullivan zal het UK Championship geen derde keer op rij winnen. Op zijn 44ste verjaardag werd ‘The Rocket’ in York in de achtste finales met 6-4 uitgeschakeld door de Chinees Ding Junhui, de toernooiwinnaar van 2005 en 2009.

Ding nam met breaks van 81, 52 en 110 meteen een 3-0-voorsprong. Voor de pauze milderde O'Sullivan tot 3-1. Nadat Ding het vijfde frame gewonnen had, kwam O’Sullivan met breaks van 77, 107 en 124 langszij (4-4). O'Sullivan kreeg ook een kans op een 4-5-voorsprong, maar miste op rood, waarop Ding met een 54 break het frame binnenhaalde en ook het volgende spelletje won.

"Ik was blij dat ik vier frames kon winnen, want het dreigde een afstraffing te worden", reageerde O'Sullivan, met zeven zeges (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017, 2018) recordhouder op het UK Championship. “Bij 4-4 kreeg ik nog een paar kansen, maar ik heb ze niet kunnen grijpen. Ik heb een paar cruciale ballen gemist. Ding speelde een geweldige partij en is de verdiende winnaar. Hij kan het toernooi winnen, maar er zijn nog wel een paar kandidaten op de toernooizege.”