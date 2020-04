Ernstig toegetakelde kooivechtster heeft haar gezicht terug: “Kinesist zegt me dat ik herstel als een hond” ODBS

01 april 2020

05u55 0 MMA De beelden gingen de dagen na 7 maart de wereld rond. Een nog nauwelijks herkenbare Joanna Jedrzejczyk (32), zwaar toegetakeld na de verloren titelkamp. Drie weken later stelt de Poolse het relatief goed, de zware koppijn die haar ‘s nachts teistert niet te na gesproken. Maar mentaal is ze er bovenop. “Littekens en kneuzingen zijn symbolen van moed”, stelt ze. In haar geval nu pleisters, om de wonden sneller te laten helen.

Ook het MMA (Mixed Martial Arts) ligt stil door corona. Wie dat niet al te erg zal vinden, is Jedrzejczyk. Net als haar tegenstandster die bewuste dag, de Chinese Weili, kreeg ze een medische schorsing van twee maanden opgelegd door het UFC (Ultimate Fighting Championship). Pas begin mei zou ze weer mogen vechten -als dat al zou kunnen door het virus- na haar nederlaag in het titelgevecht in de strogewichtklasse (tot 52,16 kilogram). Volgens kenners bestempeld als “de beste kamp ooit bij de vrouwen in het UFC”.

Mijn kinesist zegt dat ik altijd herstel zoals een hond. Dat klinkt misschien niet zo goed, maar dat heeft absoluut een positieve betekenis Joanna Jedrzejczyk

Een voor Jedrzejczyk louterende kamp, nadat ze de laatste maanden ook buiten de octagon in de klappen deelde. Ze onthulde dat haar verloofde haar bedroog én dat haar manager verkeerd omging met haar (prijzen)geld. “De naoorlogse wonden van 7 maart zijn nog steeds aan het helen”, schrijft ze op haar Instagram. “Mijn kinesist zegt dat ik altijd herstel zoals een hond. Dat klinkt misschien niet zo goed, maar dat heeft absoluut een positieve betekenis.” Ze klaagt alleen over “verschrikkelijke” koppijn die haar ‘s nachts uit haar slaap houdt. Maar verder tonen de medische controles geen averij.

Joanna Jedrzejczyk levensbedreigend gewond na klappen op hoofd:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook mentaal ziet Jedrzejczyk het weer zitten. Daarvoor heeft de Poolse wel een ‘tabula rasa’ gemaakt: alle foto’s en video’s die ze gedeeld heeft van het titanengevecht tegen Weili, zijn van al haar accounts verwijderd. Haar Instagrampagina toont alleen nog opgewekte beelden van het herstelproces. De Poolse zegt er ook geen spijt van te hebben. “Dingen ondernemen en risico’s nemen, is nog altijd beter dan nooit voor je dromen te vechten”, schrijft ze bij een post. “We zijn niet gemaakt van staal, we kunnen gekwetst raken. Maar al die littekens en kneuzingen zijn symbolen van onze moed, van onze eer en van ons dapper hart.”

Premie van 90.650 euro

En zo komt Jedrzejczyk, die tussen maart 2015 en december 2017 zelf de titel in handen had bij de strogewichten, misschien toch nog gesterkt uit de kamp. Enerzijds dankzij het prijzengeld: ze hield 100.000 dollar (90.650 euro) over aan het duel. Anderzijds dankzij de extra publiciteit die de kamp, en haar hematoom, genereerde. 200.000 volgers extra op Instagram, goed voor nu bijna 1,8 miljoen in totaal. Al heeft Jedrzejczyk toch vooral geluk gehad. Aan hematomen onder de schedel stierven al MMA-vechters. Uit wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Toronto blijkt zelfs dat MMA-vechters in 1 op de 3 gevechten hersenschade oplopen.

Meer over Joanna Jedrzejczyk